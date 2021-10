Retournement de situation en République tchèque : le Premier ministre sortant est deuxième aux législatives

L'alliance tchèque de centre-droit Ensemble a finalement remporté de justesse samedi les élections législatives, selon des résultats presque complets, alors que les premiers résultats avaient accordé la victoire au Premier ministre sortant, le milliardaire populiste Andrej Babis.



Après le dépouillement de plus de 99,9% des votes, Ensemble a obtenu 27,78% des voix, tandis que le mouvement populiste ANO de M. Babis en recueillait 27,14%. Selon les analystes, ce revirement est dû au fait que les bulletins des électeurs des grandes villes ont été dépouillés à la fin.

Pandora Papers

Andrej Babis, magnat de l'agroalimentaire, de la chimie et des médias, âgé de 67 ans, est accusé de fraude présumée aux subventions européennes et l'Union européenne lui reproche un conflit d'intérêts entre ses rôles d'homme d'affaires et d'homme politique.

Le weekend dernier, l'enquête internationale Pandora Papers a révélé qu'il avait utilisé l'argent de ses sociétés offshore pour financer l'achat de propriétés dans le sud de la France en 2009, dont un château.