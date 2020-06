Quelle place pour l'Union européenne dans le monde après le coronavirus ?

" Si tu veux la paix, prépare la guerre " ou " Si vis pacem para bellum " en version originale… Ce vieil adage romain que l’on ne retrouve pas seulement dans les albums d’Asterix mais chez tous les stratèges militaires ou apprentis dictateurs (pour peu qu’ils aient fait latin en secondaire) fait froid dans le dos. A priori, ce n’est pas la tasse de thé de l’Union européenne. En tout cas, pas jusqu’à ces dernières années et l’arrivée aux quatre coins de la planète d’une brochette de dirigeants imprévisibles aux visées expansionnistes : les Poutine, Erdogan, Trump, Xi Jinping, etc. avec eux, le monde d’aujourd’hui est devenu incertain. Une instabilité renforcée par la crise du coronavirus. La confrontation entre Chine et Etats Unis va rythmer le monde de demain…

C’est la bataille pour le nouvel ordre mondial qui est en train de se jouer

Avec à ma droite le champion en titre, les Etats Unis. A ma gauche son challenger, la Chine. Une puissance hégémonique qui voit une autre puissance lui faire de plus en plus d’ombre. Depuis l’antiquité, c’est le scénario typique du combat qui dégénère. L’Europe doit s’y préparer. En maintenant une distance de sécurité entre les deux blocs. Dans le langage diplomatique européen, on appelle ça le renforcement de l’autonomie stratégique. De manière plus triviale disons que c’est ce qu’il faut faire pour permettre à l’Europe de continuer à boxer chez les poids lourds. Pas pour le titre de champion du monde… La démographie n’est pas de notre côté, le dynamisme économique non plus. Qui plus est, les crises à répétition que l’Europe a traversées, qu’elles soient financière ou migratoire ont durablement affaibli l’Union. Au passage, elles ont montré au reste du monde que nous savons aussi nous asseoir sur des valeurs comme les droits de l’homme, notamment quand il s’agit de décourager l’arrivée des réfugiés chez nous… Conséquence, aujourd’hui plus que jamais, la voix de l’Europe a du mal à porter… Plus personnes ne croit vraiment que la solution aux conflits libyen ou syriens sera européenne.

Sur le ring mondial, l’Europe n’est plus une tête d’affiche

Il faut se faire à cette idée, sur le ring mondial, l’Europe n’est plus une tête d’affiche… Le renforcement de son autonomie stratégique lui permettra d’éviter de sombrer dans le classement. C’est un peu comme multiplier les entraînements. C’est grâce à cela qu’elle pourra se maintenir chez les poids lourds, défendre ses intérêts, sans avoir à s’aligner sur les positions des boxeurs les plus puissants.

Sur le papier, le renforcement de notre autonomie stratégique est déjà prêt. Il passe par deux axes principaux. D’abord, il faut éviter de dépendre de la Chine pour notre commerce ou pour les secteurs clé de notre industrie. C’est une des leçons du coronavirus. Les masques ou les médicaments, tout est produit là-bas. Nous sommes devenus vulnérables. Il faut renverser la vapeur… et c’est précisément l’un des objectifs du Green Deal, ce moteur pour une croissance plus verte. Il est au cœur du plan de relance et du budget européen que la Commission vient de présenter la semaine dernière. Reste maintenant à le concrétiser en relocalisant une partie des productions chinoises en Europe ou dans son proche environnement. Ce qui va immanquablement faire augmenter les coûts de production. Bref, ça n’est pas gagné…

Ensuite, il faut développer les capacités militaires européennes… Le fameux " Si vis pacem para bellum ". Et là aussi, le chantier est énorme. Pendant 70 ans les Européens ont surtout compté sur les Etats Unis pour les défendre. Mais aujourd’hui le parapluie américain protège surtout… les Américains. Les Européens ont donc ressorti l’Europe de la défense de leur carton. Mais sans y mettre tous les moyens… Que ce soit le Fonds européen de défense qui cherche à développer des projets militaro-industriels ou le plan de mobilité militaire qui lui doit permettre aux troupes européennes de se déplacer rapidement d’un point à l’autre du continent, tous les budgets de défense ont été rabotés dans la dernière copie de la Commission.

C e n’est pas fini tant que la cloche n’a pas sonné

Les dirigeants européens ont encore un gros mois et demi avant de boucler leur paquet budgétaire. Le temps n’est plus à l’heure de la musculation pour tenter de s’impressionner les uns les autres mais plutôt de s’inspirer de ce que disait Mohammed Ali, le plus grand boxeur de tout le temps : " Pour être un champion, il ne suffit pas de s’entraîner dans un gymnase, il faut un désir, un rêve, une vision ". Les Européens ont déjà tout ça sur le papier, reste à le mettre en œuvre.