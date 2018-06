Que va-t-il maintenant se passer pour les migrants de l'Aquarius ?

Une semaine d’errance en Méditerranée après le refus de Malte et de l’Italie de les accueillir, et finalement, une terre d’accueil en Espagne. Le sort des 630 migrants de l’Aquarius est assez particulier. Pourtant, la procédure qui les attend devrait suivre les règles habituelles.

Concrètement, les autorités espagnoles vont examiner le dossier des migrants au cas par cas. A l'issue de cet examen, chaque migrant "saura s'il a le statut de réfugié, si c'est un migrant économique, et aussi, effectivement, s'il est coupable de certains délits qui le rendent passible d'expulsion", a déclaré ce vendredi Isabel Celaa, la porte-parole du gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.

Une fois arrivé sur le sol de l'Union européenne, tout migrant peut déposer une demande d'asile. Conformément au Règlement de Dublin, le pays responsable de cette demande d’asile est le premier État membre où le migrant pose les pieds, et où seront conservées ses empreintes digitales. C'est donc ce pays qui est chargé de l'instruction du dossier et de la décision finale. Dans le cas qui nous occupe, c'est donc l'Espagne qui est responsable des demandes d'asile qui seront introduites par les migrants de l'Aquarius.

Réfugié ou migrant économique ?

Pour rappel, le terme "réfugié", tel que défini dans la Convention de Genève de 1951 (signée par 145 Etats), désigne "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Le réfugié mérite donc la protection, et ne peut être renvoyé dans son pays.

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies, les migrants économiques, "font le choix du déplacement pour de meilleures perspectives pour eux et pour leurs familles." Leur protection ne relève pas du droit international et n'est pas automatiquement assurée.