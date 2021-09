1800 parties civiles, 542 tomes de dossier, plus de 330 avocats, un millier de membres des forces de l’ordre mobilisés… Le procès hors norme des attentats de Paris s’ouvre ce mercredi à 12h30. Il se déroulera sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France.

C'était il y a six ans, le 13 novembre 2015 : trois commandos tuaient 130 personnes et faisaient plus de 1300 blessés. Aujourd'hui, vingt accusés vont être jugés par la cour d’assises spéciale. Ils sont soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attentats jihadistes les plus sanglants de France.

Mais seuls quatorze accusés seront présents physiquement lors du procès : dix prendront place dans le box aux côtés de Salah Abdeslam, trois autres, sous contrôle judiciaire, comparaîtront libres. Les six autres seront jugés par défaut.

Les deux premières journées d’audience seront essentiellement consacrées à l’appel des parties civiles. Les témoignages de rescapés et de proches des victimes ne débuteront que le 28 septembre, pour cinq semaines.