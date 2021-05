Pourquoi autant de tensions en Méditerranée entre la Grèce et la Turquie? Comprendre la situation en quatre points

Les tensions sont en effet nombreuses dans cette partie du monde, et elles impliquent des pays de l’Union européenne, comme la Grèce et Chypre. Explications en 4 points.

Le ministre turc des affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, se rend en Grèce ce 30 et 31 mai pour rencontrer son homologue grec, Nikos Dendias. L’objectif de cette réunion : améliorer les relations entre les deux pays. L’organisation d’une rencontre entre le Premier ministre grec et le président turc sera aussi au centre des discussions.

Récemment, des compagnies pétrolières ont découvert des gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale. Le 10 août dernier, la Turquie a envoyé le navire de recherche sismique Oruç Reis, sous escorte militaire, dans une zone au large de l’île grecque de Kastellórizo, dans le sud-est de la mer Egée. C’est ce qu’on appelle le bassin Levantin.

Ces gisements gaziers sont dispersés dans cette vaste zone, des côtes de la Turquie et de Chypre à celles d’Israël, d’Egypte et du Liban. Quelques semaines plus tôt, Ankara avait déjà envoyé un navire dans cette même zone.

Problème : cet espace maritime est revendiqué par la Grèce. Athènes réagit immédiatement, soutenu par la France, l’Italie et Chypre. La Grèce met son armée en état d’alerte et envoie sa marine et des avions dans la zone. Un regain de tensions inédites s’engage alors entre les deux pays.

La présence d’hydrocarbures en Méditerranée orientale représente un enjeu de taille pour l’économie turque, qui achète la quasi-totalité de son énergie à la Russie. L’économie du pays étant de plus en plus fragile depuis le début de la pandémie, Ankara a donc besoin de gaz moins cher. Or, le bassin Levantin pourrait contenir plusieurs milliards de mètres cubes de gaz.