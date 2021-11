Pour ou contre le pass sanitaire ? En Suisse, les autorités demandent l’avis des citoyens et c’est le oui qui l’emporte selon les premiers sondages

Les Suisses disent oui à la loi Covid qui permet d’instaurer le pass sanitaire, selon les premières estimations publiées dimanche par l’institut de sondage gfs.bern.

Comme ailleurs en Europe, il y a eu des manifestations anti-pass sanitaire et antivax en Suisse. Mais à la différence des autres pays, un référendum est organisé pour savoir si une majorité de citoyens est d’accord de mettre en place un tel certificat.

Le pays montre une fois de plus son sens du dialogue avec cette votation. L’initiative vient des personnes qui ne sont pas d’accord avec le pass sanitaire. L’association les Amis de la Constitution craint une société à deux vitesses et dénonce "un durcissement extrême et inutile" dans un pays où 20% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients atteints du Covid 19.