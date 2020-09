Plus de 8500 cas en 24h : la quasi totalité de la France placée en zone orange et rouge, dont Disneyland Paris

A l'exception de deux départements les Charentes-maritimes et la Creuse, l'ensemble de la France est désormais placée en zone orange ou en zone rouge, peut lire ce jeudi sur le site du ministère des Affaires étrangères qui a mis jour les destinations autorisées.

Le pays fait face à une résurgence des cas de coronavirus. Plus tôt dans la journée, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a d'ailleurs déclaré que "le gouvernement aurait des choix difficile à prendre".

Le pays compte 8577 cas en 24h, selon l'agence de presse Reuters.

Une douzaine de départements français ont également été ajoutés à cette liste, selon la dernière mise à jour hebdomadaire des Affaires étrangères publiée mercredi. Parmi ceux-ci, la Seine-et-Marne, en rouge, ce qui signifie donc que les séjours ne seront plus autorisés à Disneyland Paris.

Dépistage et quarantaine sont désormais obligatoires pour les retours d'une vingtaine de départements français, dont certains d'Outre-Mer, ainsi que la ville de Paris.

Frobourg, Prague et Monaco dans le rouge aussi

Un dépistage du coronavirus et un placement en quarantaine seront obligatoires à partir de vendredi à 11h pour les voyageurs en provenance de la région de Prague, du canton de Fribourg (Suisse), de Monaco.

Par rapport à la semaine passée, les régions croates de Dubrovnik-Neretva et de Požega-Slavonie rejoignent également la liste rouge.

Concernant les départs, les voyages restent interdits vers Andorre, six provinces croates, le Danemark, l'Espagne à l'exception des îles de Tenerife, El Hierro, La Gomera et La Palma, la Hongrie, Monaco, la région de Prague, la Roumanie, le canton de Fribourg et 26 départements français, ainsi que Paris.

Tous les détails sont disponibles sur le site https://diplomatie.belgium.be/fr.