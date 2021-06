Plan de relance européen : Ursula Von der Leyen poursuit sa tournée avec l’Autriche et la Slovaquie

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen poursuit cette semaine sa tournée des capitales, pour annoncer sur le terrain l’évaluation des plans nationaux respectifs de reprise et résilience. Ces programmes ouvrent les portes de financements post-corona européens, au titre de la "Facilité pour la reprise et la résilience".

Elle avait annoncé la semaine dernière le feu vert de l’exécutif européen aux plans nationaux d’investissements et réformes du Portugal, de l’Espagne (la plus grosse bénéficiaire des subventions en termes absolus), de la Grèce, du Danemark et du Luxembourg. Lundi après-midi, elle s’est déplacée en Autriche pour y faire la même annonce et visiter des projets locaux qui bénéficieront de fonds européens de relance. Elle devrait poursuivre avec la Slovaquie lundi, puis la Lettonie, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique les jours suivants.

Premiers versements en juillet

Aucun sou n’a encore été versé : il faut pour cela une décision formelle du Conseil de l’UE (Etats membres) au sujet de chaque plan national. Celui-ci doit normalement adopter les textes nécessaires dans les 4 semaines suivant l’évaluation positive de la Commission. On attend les premiers versements en juillet.

Au-delà de subventions, réparties sur base de la population de chaque Etat, de son PIB, de son taux de chômage moyen sur la période 2015-2019 et de la perte de PIB de 2020 et 2021, les pays qui le souhaitent peuvent également demander de bénéficier de prêts à taux avantageux. Tous les Etats ne le font pas : ces prêts ne sont intéressants que pour les pays qui habituellement font face à des coûts d’emprunt plus élevés que ceux de l’Union.

La plupart des Etats membres ont rendu leur projet de plan national à la Commission fin avril dans le courant du mois de mai. L’Estonie a cependant remis sa version définitive la semaine dernière seulement, et trois Etats ne l’ont pas encore fait : les Pays-Bas, Malte et la Bulgarie.