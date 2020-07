Plan de relance européen : des propositions en deçà des attentes de départ pour (enfin) aboutir à un accord après 4 jours de négociation

Le président du Conseil européen, Charles Michel a proposé une nouvelle version du plan de relance, aux 27 dirigeants européens. Un plan de relance revu à la baisse et dans lequel la différence entre les subventions et les prêts est nettement réduite.

Au départ du Sommet européen, début il y a 4 jours, sur les 750 milliards du plan de relance, 500 milliards devaient être des subventions et 250 milliards des prêts. Ce lundi, Charles Michel a revu sa copie pour dépasser le blocage imposé par les Etats dits frugaux, Pays-Bas en tête. Désormais sur la table, le fond de relance serait constitué de 390 milliards de subventions et de 360 milliards de prêts.

De plus, l’exécutif européen propose que les programmes nationaux de dépenses, à partir des fonds reçus via ce plan, soient entérinés à la majorité qualifiée des gouvernements de l’UE, indique l’agence de presse Reuters. La notion de vote à l’unanimité voulue par les Pays-Bas n’est donc plus sur la nouvelle mouture.

Enfin, la possibilité de percevoir ces fonds devra être conditionnée au respect de l’Etat de droit, un critère qui sera également soumis à la majorité qualifiée.

"Monsieur non" va-t-il finir par dire oui ?

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte cultive une image joviale sur ses terres mais en Europe, il est désormais surnommé "Monsieur Non" pour avoir bloqué jusqu’ici un accord sur un vaste plan de relance post-coronavirus.

Considéré comme le leader officieux des pays dits "frugaux", les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède et la Finlande, Rutte endosse le rôle du méchant en prenant une position ferme qui a forcé les dirigeants européens à prolonger leur sommet éreintant pour un quatrième jour.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a reproché ce dimanche au "gars néerlandais" de bloquer un accord et de le détester personnellement. Des diplomates d’autres pays ont été encore moins élogieux en privé.

Impénitent, Rutte veut qu’en échange de subventions, des réformes strictes soient imposées aux États du Sud de l’UE, principaux bénéficiaires du plan massif de soutien à l’économie en discussion à Bruxelles, au moment où une récession historique frappe l’Europe.

►►► Lire aussi : pourquoi Mark Rutte est-il "frugal" au point de bloquer l’Europe ?

Premier ministre libéral, au pouvoir depuis près d’une décennie – ce qui fait de lui un des dirigeants européens restés les plus longtemps en poste – il a averti après une nouvelle nuit épuisante de pourparlers que le sommet "(pouvait) encore échouer".

Pour lui, il ne s’agit pas de se faire des amis, "et d’aller fêter les anniversaires des uns et des autres pour le restant de nos jours", a-t-il ironisé. "Chacun est ici pour défendre les intérêts de son propre pays", a-t-il déclaré ce lundi devant des journalistes néerlandais à Bruxelles.