Pédopornographie : des dizaines de perquisitions de suspects à Berlin

La police de Berlin a mené mercredi matin une série de perquisitions dans le cadre d’une enquête sur des personnes soupçonnées de produire et de distribuer du matériel pédopornographique, a-t-elle indiqué. Plus de quarante appartements et autres lieux ont été fouillés.

La police avait déjà perquisitionné au début du mois 49 lieux différents et identifié 51 pédocriminels présumés dans le cadre d’une action de grande envergure liée à un réseau de pornographie infantile en Bavière.

La police judiciaire allemande avait également réussi, à la même période, à démanteler un réseau de pédopornographie comptant plus de 400.000 membres dans le monde sur le darknet.