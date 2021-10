Pédophilie dans l’Eglise catholique en France : la "perversion systémique" démontrée dans le rapport Sauvé

"Nous avons lancé l’alerte dès le milieu des années '90 pour dire qu’un séisme était en préparation et qu’il allait se passer en France ce qui se passait aux États-Unis, rappelle Christian Terras, directeur du magazine et hebdomadaire catholique critique "Golias", mais malheureusement l’intériorisation et la raison de l’Eglise a fait que les évêques ont en permanence minimisé".

Christian Terras ne mâche pas ses mots : "On avait en face de nous une violence systémique qui a empêché la vérité de voir le jour pendant plus de 30 ans alors que dans d’autres pays par exemple en Belgique, le chemin se faisait." Pour ce spécialiste, l’Eglise catholique française reste une institution très cloisonnée et très patriarcale qui n’accepte pas d’être remise en question, selon ses termes : "Je peux vous dire qu’un certain nombre d’évêques encore aujourd’hui estiment que la demande du rapport Sauvé faite par l’épiscopat n’est pas une bonne chose ! […] On a un clergé immature psychologiquement et sexuellement, et cette perversion individuelle a croisé une perversion institutionnelle… Ce rapport montre qu’il s’agit une perversion systémique, c’est une mafia !"

"L’Eglise dans son ensemble ne s’en sortira pas par des petites mesurettes ou des mots de compréhension, des éléments de langage, ajoute Christian Terras, qui est d’avis que tous les évêques devraient démissionner, à l’image de ce qui s’est déroulé au Chili dans les mêmes circonstances. Dans certains diocèses, il y a des éléments de langage pour relativiser ce rapport, mais ces gens-là n’ont toujours rien compris de l’ampleur des dégâts et des révolutions culturelles et spirituelles qu’il y a à faire". Pour Christian Terras, l’Église catholique doit à tout prix s’engager avec le pape Francois" pour se mettre dans une vision réformatrice".