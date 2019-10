Otan en emporte la Turquie

Au début était la guerre froide… L’OTAN, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, a été créée face à la menace soviétique. A l’époque, il s’agissait de mettre l’Europe occidentale sous le parapluie américain. Son premier secrétaire général, l’anglais Lord Ismay, proche de Churchill avait le sens de la formule : à l’époque, selon lui, il s’agissait de " garder les Russes à l’extérieur, les Américains à l’intérieur et l’Allemagne sous tutelle ". Et c’est dans ce cadre aussi que la Turquie adhéra dès 1951 à l’Otan, constituant un pion essentiel sur le flanc sud de l’Urss, contrôlant via le détroit du Bosphore, l’accès à la Méditerranée.

Et voilà qu’aujourd’hui la Turquie se rapproche singulièrement de la Russie. Elle a acheté des missiles S-400 aux Russes, elle a accepté l’arbitrage de Vladimir Poutine dans le conflit en Syrie, nouveau maître des lieux. En d’autres temps, ceux de la guerre froide, cela aurait suffi pour que les Américains se crispent, musclent leur discours et sonnent l’alerte générale, histoire de faire rentrer fissa la Turquie dans le rang. Dans un système de sécurité collective comme celui de l’alliance atlantique, il y a effectivement de quoi s’inquiéter. Et pourtant ce n’est pas ce à quoi on assiste aujourd’hui à Bruxelles : ce sont les Européens qui s’énervent, certains d’entre eux en tout cas, et les Américains qui calment le jeu.

" On ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé "

Cette phrase d’un diplomate européen traduit bien un agacement perceptible vis-à-vis de la Turquie. C’est le cas de la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer qui déclare : "Nous sommes confrontés au fait qu’un pays, la Turquie, notre partenaire de l’OTAN, […] a annexé un territoire en violation du droit international, que des populations sont expulsées, et nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état". La France est dans le même état d’esprit, très énervée que l’offensive turque contre les Kurdes ait affaibli la lutte contre l’Etat islamique et sans doute contribué à ce que l’on perde la piste de certains djihadistes. " Cela affaiblit notre crédibilité " a dit le président français. Bref on est proche de la crise de nerfs et certaines discussions s’annoncent orageuses… Mais il est à peu près certain que les choses n’iront pas plus loin.

" On ne peut pas perdre la Turquie "

En prélude à la réunion, l’Allemagne a fait une proposition audacieuse : créer une zone de sécurité sous contrôle international à la frontière entre le Syrie et la Turquie. Reste un petit détail à régler : qui, parmi les 29 pays que compte l’Otan, est prêt à envoyer des troupes ? Pas nous, ont déjà dit les Américains qui " sont prêts à soutenir cette initiative si les pays européens s’engagent ". Une manière de souligner la faiblesse structurelle européenne en matière de défense et son caractère désordonné.

Alors oui, l’attitude turque agace ses partenaires. Ses relations ambiguës avec la Russie de Vladimir Poutine sont jugées inquiétantes et préoccupantes. Mais comme le résume un diplomate, " il n’est pas question de sanctionner Ankara ni d’exclure la Turquie, il n’y a pas de procédure pour cela ". La Turquie est un partenaire stratégique dont l’Otan ne veut ni ne peut se passer. Recep Tayyip Erdogan le sait parfaitement. Et va donc continuer à jouer les élèves turbulents, sans jamais rompre le cordon, histoire de gagner sur les deux tableaux.