"Nous sommes tous Charlie": il y a 5 ans, la France entière se mobilisait

L’émotion est à son comble… Quelques jours plus tôt, un attentat avait été commis dans un hyper-casher situé à la Porte de Vincennes, à Paris, et un autre attentat avait décimé une grande partie de l’équipe de Charlie Hebdo. Un slogan est lancé et repris par beaucoup en France mais aussi dans de nombreuses parties du monde : "Je suis Charlie". Un slogan défendant une valeur chère : la liberté d’expression.

En quelques jours, la mobilisation monte, monte, monte et partout en France, des cortèges sont organisés. Le point d’orgue, c’est le 11 janvier. Plus de quatre millions de personnes vont se rassembler en France. A Paris, ils sont plus d’un million de personnes. Un rassemblement jamais vu en France depuis la libération. Une manifestation hors norme marquée aussi et surtout par des images et des scènes rares et étonnantes…

Des barrières tombent

La foule qui est dans les rues de Paris ce 11 janvier 2015 se veut sereine et déterminée. On y voit beaucoup de familles. Des jeunes, des plus âgés. Comme journaliste couvrant l’événement, j’y rencontre un homme d’une soixantaine d’années. Il se veut positif malgré les événements. Il parle vite et fort mais son message est clair, paraphrasant Voltaire : " Je suis prêt à mourir pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. C’est sous ce slogan qu’on devrait se réunir. On ne devrait pas parler de politique, de religion. Nous sommes pour la liberté d’expression. Nous sommes tous Charlie."

Dans la manifestation, et c’est une autre image forte, ce sont les musulmans marchant aux côtés de représentants de la communauté juive. Salomon est juif. " Nous vivons une époque insoutenable où certains fanatiques, sous le couvert d’un islam radical, exagèrent. Ce n’est pas cela l’image de l’islam." Un peu plus loin, une dame de confession musulmane veut aussi s’exprimer : "On est tous pour la France", dit-elle. "Il ne faut pas que la France soit à genoux. Il faut que tout le monde montre son amour pour la République."