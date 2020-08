Mutilations en série de chevaux en France : les enquêteurs n’ont aucune piste

Selon la radio locale, citant les premières conclusions de l’autopsie, la jument de 24 ans aurait été assommée. Le ou les agresseurs ont retiré à l’animal un œil et une châtaigne, excroissance formée par de la corne et localisée sur les jambes des chevaux, détaille France Bleu.

Un premier constat a été fait au printemps dernier sur un cheval retrouvé à Quend Plage, sur le littoral, et deux à Berny-en-Santerre, en Haute-Somme, retrouvés morts avec l’oreille droite sectionnée. Trois enquêtes préliminaires ont depuis été ouvertes et "regroupées sous l’autorité d’un seul enquêteur pour pouvoir étudier tous les rapprochements possibles", a indiqué en juin dernier le procureur d’Amiens.

Selon les premiers éléments d’enquête, les coupures semblent avoir été réalisées par un instrument. "Mais nous n'avons aucune piste, tout cela reste un grand mystère", a déclaré la gendarmerie.

On traite ça de manière très sérieuse

"Est-ce un challenge lancé sur internet ? Un défi ? La pulsion d'un individu ? Toutes les pistes sont envisagées", se demande Bruno Wallart commandant de la compagnie de gendarmerie de Riom (Puy-de-Dôme). Un seul point commun aux affaires, la mort des chevaux d’une façon surprenante et la mutilation. "Ça interroge. Il y a une sensibilité forte autour de la souffrance des animaux. Nous (la justice) en tout cas, on se donne les moyens. On traite ça de manière très sérieuse, simplement pour l'instant, on n'a pas de pistes", a indiqué le procureur d'Amiens.