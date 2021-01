Manger des vers ? L’autorité européenne de sécurité des aliments dit oui

Un avis qui permettra de commercialiser plus franchement la "Tenebrio molitor larva", la larve du ténébrion, plus familièrement appelée "le ver de farine".

Des insectes, dont des sauterelles, sur un marché de Vientiane, au Laos, l’une des nombreuses régions du monde où les insectes et leurs protéines font partie du menu. © AFP – HOANG DINH Nam

En Belgique, cela fait une dizaine d’années que certains se sont invités dans nos assiettes avec l’autorisation du SPF Santé publique et l’acceptation de l’AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire.

Une vingtaine de producteurs se sont lancés dans l’aventure, convaincus que les insectes font les aliments idéaux du futur, grillés, bouillis, séchés, fumés ou en farines pour en faire des biscuits ou des barres énergétiques. Ils avancent que leurs produits sont une bonne source de fibres et de vitamines mais aussi de protéines indispensables, en production locale et à moindre pollution.

Bons pour le corps, bons pour la planète. Et bons pour la papille ? Dans leur grande entreprise pour convaincre, faire connaître et goûter, ces producteurs sont jusqu’ici confrontés à une double limitation.

Impossible d’exporter leurs produits dans les Etats de l’Union européenne, majoritaires, qui ne reconnaissent pas les insectes comme des aliments, voire qui les interdisent. Et difficile de convaincre les grandes enseignes de commercialiser leurs produits tant qu’une incertitude juridique n’est pas levée : depuis 2018, une nouvelle réglementation de l’Union sur les "nouveaux aliments" impose une autorisation européenne pour commercialiser les insectes, alors qu’ils sont déjà autorisés et vendus en Belgique.

L’avis de l’Autorité européenne de sécurité des Aliments, l’EFSA, cette semaine, ouvre la porte à cette autorisation européenne et donc à une commercialisation et une exportation plus large.