Malte : un homme tente de suicider dans l’affaire de Daphne Caruana Galizia, la journaliste assassinée

Un homme soupçonné d’avoir été un intermédiaire dans le meurtre, en 2017 à Malte, de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia a tenté de se suicider ce mardi soir, a indiqué mercredi le chef de la police maltaise.

"Les indications conduisent à penser que les blessures de Theuma lui ont été infligées par lui-même. Nous n’avons pas trouvé de blessures indiquant qu’il s’est défendu et même la tache de sang est concentrée, ne montrant pas de signes de lutte", a déclaré Angelo Gafa.

Un chauffeur de taxi impliqué dans le meurtre

Opéré dans le courant de la nuit, Theuma se trouve dans un état critique, selon la police. Melvin Theuma, un chauffeur de taxi, a été arrêté par la police maltaise en novembre 2019 pour une affaire de blanchiment d’argent, mais l’homme a alors assuré être impliqué dans le meurtre de Daphne Caruana en tant qu’intermédiaire.

Ayant obtenu une grâce du président maltais à condition de collaborer à l’enquête, Melvin Theuma a dénoncé un riche homme d’affaires maltais, Jorge Fenech, arrêté lui aussi en novembre dernier.

►►► Lire aussi : journaliste assassinée à Malte : enquête contre l’ex-chef de la police

Il a affirmé à la police être l’intermédiaire entre Fenech et trois hommes considérés comme exécutants du meurtre de Daphne Caruana, morte dans l’explosion de sa voiture piégée le 16 octobre 2017. L’arrestation de Fenech avait entraîné la démission du ministre du Tourisme (et précédemment de l’Energie) Konrad Mizzi et de Keith Schembri, à l’époque chef de cabinet du Premier ministre Joseph Muscat.

Panama papers en toile de fond

Interrogé par la police, Schembri a été libéré sans poursuites, alors que Fenech l’a désigné comme le "vrai commanditaire" du meurtre. En creusant le volet maltais des fameux Panama Papers, la journaliste avait révélé qu’une société de Dubaï, la 17 Black, avait versé 2 millions d’euros à Schembri et Mizzi pour des services non précisés. Le consortium de journalistes Daphne Project, qui a repris ses enquêtes, a révélé que la 17 Black appartenait à Fenech.

►►► Lire aussi : du meurtre de la journaliste à la démission du Premier ministre maltais : comment en est-on arrivé là ?

Cette affaire a provoqué un séisme politique dans la petite île et le départ en janvier de Muscat, accusé d’avoir interféré et protégé ses collaborateurs dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste. Theuma, qui habite dans un quartier au nord de la capitale La Valette, se trouvait sous protection policière quand il a tenté de se suicider. C’est son avocat qui, ne réussissant pas à joindre son client, a alerté la police qui a découvert Theuma dans un bain de sang.