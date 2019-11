Londres et La Haye: les attaques sont-elles liées? S'agit-il de représailles?

1) Les deux attaques sont-elles liées?

Deux attaques sont survenues vendredi après-midi. La première s'est produite en début d'après-midi à London Bridge. L'homme au couteau a tué deux personnes et blessé plusieurs autres. L'assaillant a été ensuite abattu par la police. Une attaque clairement qualifiée de "terroriste" par les autorités britanniques.

Vendredi soir, c'est à La Haye, aux Pays-Bas, qu'un homme s'en est pris à des jeunes dans une rue commerçante de la ville. Cette attaque au couteau a fait trois blessés légers. L'homme, âgé entre 40 et 50 ans est toujours recherché. Les autorités néerlandaises n'ont pas donné d'autres informations sur les circonstances de l'attaque. "Nous envisageons actuellement tous les scénarios", a indiqué une porte-parole de la police, citée par l'agence de presse néerlandaise ANP. Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée.

2) S'agit-il de représailles?

L'attaque du London Bridge et l'assaut au couteau à La Haye, dont on ne sait pas si elle est de nature "terroriste", surviennent quelques jours seulement après l'opération menée par Europol, le Parquet fédéral belge et les autorités espagnoles. Des milliers de compte internet et de sites web liés à la mouvance djihadiste ont été bloqués, empêchant les communications entre les personnes, notamment sur l'application de messagerie Telegram.

Autre fait important survenu cette semaine et qui concerne la mouvance djihadiste: vendredi, le Parquet national antiterroriste français annonce qu'il a requis un procès aux Assises contre 20 personnes dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandants, fait partie des inculpés. Six suspects sont visés par un mandat d'arrêt. Pour rappel, ces attaques avaient fait 130 morts.

Il pourrait aussi s'agir d'actes isolés. D'après l'agence de presse Press Association, citant une source sécuritaire, Usman Khan, l’assaillant de 28 ans, était lié à "des groupes terroristes". "Il s’agit d’un acte considéré comme "terroriste", précise le maire de Londres, Sadiq Khan. Pour l'instant, les motifs de Usman Khan ne sont pas encore connus. L'homme avait été condamné en 2012 pour des infractions terroristes, a indiqué le chef de l'antiterrorisme britannique, Neil Basu.