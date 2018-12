Limiter la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes allemandes

L’association Deutsche Umwelt Hilfe (DUH) fait à nouveau parler d’elle... Déjà à l’origine de l’interdiction des voitures diesel dans les centres-villes, cette ONG passe à l’offensive avec un nouveau projet provocant au pays de la voiture: imposer la limitation de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes.

La provocation est très claire, car l’Allemagne est le dernier pays sans limitation de vitesse généralisée. Un tabou que l’association entend briser, au nom de la défense du climat. La Commission européenne, le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur un objectif concret de réduction des émissions des voitures et véhicules utilitaires... d’ici 2030. Les émissions de CO2 des véhicules nouvellement immatriculés devront être réduites de 37,5 % par rapport aux niveaux de 2021. Un compromis jugé insuffisant pour atteindre les objectifs du pays en matière de politique climatique. Le directeur de la DUH, Jürgen Riesch, est évidemment déçu. Il accuse le gouvernement allemand d’avoir freiné des objectifs plus ambitieux.

La guerre est déclarée

Le 25 décembre, le parti conservateur (la CDU) annonce une nouvelle offensive contre la DUH sur le plan juridique. Le parti démocrate chrétien veut vérifier que l’association est bien d’intérêt général, sans quoi elle ne serait pas en mesure de toucher des subventions publiques (soit une dizaine de millions d’euros sur quinze ans). Ce sont ces subventions qui lui permettent de mener des actions en justice contre les villes allemandes pour interdire le diesel dans leur centre-ville.

Par ailleurs, le fait que l’association reçoive de l’argent de Toyota alimente les soupçons d’un complot des constructeurs asiatiques... c’est pourquoi le parti conservateur veut aussi limiter à 5 % la part des subventions privées dans le budget de l’association (contre 22 % aujourd’hui).

Cette offensive agace les écologistes, qui accusent le gouvernement de faire du lobbying au profit de Mercedes, BMW et Volkswagen. "Si le gouvernement avait déployé 10 % de cette énergie contre les constructeurs, le problème des moteurs truqué aurait été réglé depuis longtemps", s'est indigné un député sur Twitter.