Les intempéries dans l'Aude en vidéos

Cela fait 127 ans que la région de l'Aude n'avait pas connu de pareilles intempéries. Il a plu en une nuit l'équivalent de 6 mois de précipitations normales. Le bilan humain est très lourd, même s'il a été revu à la baisse. 11 morts et 8 blessés. Certains ont dû monter sur le toit de leurs maisons pour échapper aux inondations. Ils ont été évacués en hélicoptère.

Les inondations vues d'en haut

Ce sont les communes de Trèbes, de Villegailhenc, Villardonnel et Floure au Nord de Carcassonne qui ont été les plus touchées. La situation ne devrait pas s'améliorer avant mardi matin au plus tôt.