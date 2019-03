Les gilets jaunes souhaitent un "acte décisif" pendant tout le week-end et "au-delà si nécessaire"

« Nous ne bougerons pas », annoncent sur les réseaux sociaux certains gilets jaunes, dont l’appel est relayé par plusieurs groupes et figures du mouvement. Plutôt qu’un samedi de plus – ce sera le 17e consécutif – le mouvement de contestation souhaite varier la forme pour ce qu’il appelle un « acte décisif » : il s’agit d’un rassemblement, ou plus exactement un « sit-in » d’au moins trois jours à partir de ce vendredi en début de soirée.

Sur Facebook, le groupe « Acte décisif » précise même que ce « sit-in géant » prévu à Paris pourrait se prolonger « au-delà si nécessaire », autrement dit jusqu’à « obtention des revendications sociales, fiscales et climatiques ».

Cela n’empêche par ailleurs pas les gilets jaunes de réfléchir au week-end suivant, au cours duquel ils espèrent, lors de ce qui serait « l’acte 18 », un mouvement d’ampleur comparable à ce qui s’était produit lors du tout premier week-end de mobilisation, le 17 novembre. Près de 283.000 personnes s’étaient alors retrouvées sur les ronds-points de France.

Au fil des semaines, le nombre de manifestants s’est ensuite considérablement réduit, alors que des groupes de casseurs ont progressivement fait leur apparition. Selon le ministère français de l’Intérieur, 39.000 personnes ont manifesté le 2 mars dernier dans tout le pays.