Les Espagnols retourneront aux urnes le 10 novembre sur fond de crise institutionnelle

Le constat est tombé hier soir : "aucun candidat à la présidence du gouvernement n’a les soutiens nécessaires pour former un nouveau gouvernement". Les partis politiques ont été incapables de trouver un accord. C’est ainsi que le roi Felipe VI a conclu ses 2 jours de consultations avec les partis politiques. Lundi 23 septembre, le parlement sera automatiquement dissous, et les Espagnols seront une nouvelle fois appelés aux urnes le 10 novembre prochain. Il s’agira des deuxièmes élections législatives en 7 mois à peine, les quatrièmes en quatre ans.

Pedro Sanchez, socialiste, président du gouvernement sortant, minoritaire n’a pas réussi à arracher ni un accord avec la gauche radicale de Podemos, ni en échange l’abstention des libéraux de Ciudadanos et du Parti Populaire nécessaires pour un vote d’investiture.

Sorti net vainqueur des élections anticipées le 28 avril dernier, le Parti socialiste n’avait toutefois pas la majorité, ne disposant que de 123 députés sur 350. En juillet, Pedro Sanchez avait déjà échoué à obtenir la confiance, Podemos refusant de le soutenir, estimant insuffisant le nombre de postes de ministres dans un gouvernement de coalition. Les négociations et tractations, depuis cet échec, n’auront pas permis de surmonter le manque de confiance entre les deux partis. Le retour aux urnes paraissait inévitable.

Un paysage politique éclaté

Depuis 2015, l’Espagne est plongée dans l’instabilité politique. Les élections générales de décembre 2015 marquent en effet la fin du bipartisme, et la fin de l’alternance entre des gouvernements du Parti Populaire (PP) et du Parti socialiste (PSOE). Deux nouveaux partis émergent et font une entrée en force au parlement. Podemos, la gauche radicale et Ciudadanos (libéraux).

Trois ans plus tard, en avril 2018, c’est le parti d’extrême droite Vox qui fait son entrée au parlement en emportant 10,26% des voix, renforçant un peu plus encore l’émiettement des sièges. Pour le parti populaire c’est la débâcle, il passe de 137 sièges à 66, alors que le parti socialiste sort renforcé et passe de 85 sièges à 123.

Cette instabilité politique et l’incapacité des partis politiques à dégager des accords, plombe encore un peu plus la crise institutionnelle que traverse le pays, avec notamment la question territoriale, remise au premier plan par la crise catalane. Et c’est dans un contexte délicat, et sans nouveau gouvernement que tombera dans quelques semaines la sentence de la Cour Suprême dans le méga procès contre douze indépendantistes catalans. Une sentence qui pourrait déboucher sur des condamnations, en pleine incertitude politique.

Des élections pour rien ?

Pedro Sanchez appelle aujourd’hui les Espagnols à lui donner une majorité claire. Il peut compter sur des sondages favorables mais pas au point de le mener à une majorité absolue de sièges au parlement. Et c’est sans compter sur une possible démobilisation des électeurs, expliquent certains observateurs, qui pourrait conduire à une abstention significative. D’autres soulignent le risque de voir un nouveau parlement issu des élections ressembler comme deux gouttes d’eau à celui qui sera dissous lundi. Ce qui ne devrait pas faciliter la mise sur pied d’un nouveau gouvernement.