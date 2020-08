Les empoisonnements, une histoire russe ?

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’opposant russe aurait été victime d’un empoisonnement. Le 28 juillet 2019, alors qu’il est incarcéré pour avoir appelé à manifester devant la mairie de Moscou, Alexeï Navalny est admis à l’hôpital pour un mal mystérieux. Ses paupières sont gonflées et il présente de multiples abcès au cou, au dos, sur le torse et aux coudes. Son entourage affirme qu’il a vraisemblablement été victime d'"un agent toxique", mais les services de santé rétorquent n’avoir trouvé "aucune substance toxique" dans son organisme. Les autorités évoquent plutôt une grave réaction allergique.

Alexeï Navalny est toujours hospitalisé en réanimation en Sibérie après avoir fait un malaise à bord d’un avion . Son entourage crie à l’empoisonnement depuis le début de son hospitalisation, mais les analyses faites par l’hôpital démontrent qu’aucun poison n’a été découvert dans l’organisme du principal opposant russe. Pourtant, selon l’agence de presse Reuters, un laboratoire de la police russe a découvert une substance chimique industrielle sur son corps, plus précisément sur les mains et dans les cheveux.

L’affaire récente la plus connue est probablement celle de Sergueï Skripal. En mars 2018, l’ex-agent double russe et sa fille Ioulia sont retrouvés inconscients dans un centre commercial de Salisbury, au sud de l’Angleterre. Ils sont hospitalisés dans un état grave. Ils ne sortent que plusieurs mois plus tard. La substance utilisée est le Novitchok, un puissant agent innervant, une "substance fabriquée en Union soviétique puis en Russie post-soviétique", précise Aude Merlin. Pour Londres, pas de doute, il s’agit de représailles pour sa collaboration avec le renseignement britannique. Mais le Kremlin a toujours nié. Sergueï Skripal et sa fille ont survécu. Ce n’est pas le cas d’une femme, décédée après s’être aspergé de ce qu’elle pensait être un parfum, contenu dans un flacon ramassé par son compagnon.

"On peut penser à Anna Politkovskaïa, journaliste russe d’investigation, qui travaillait pour le bihebdomadaire Novaïa Gazeta", ajoute Aude Merlin. Elle a perdu connaissance et a été hospitalisée après avoir bu un thé dans un avion. La journaliste a été assassinée en 2006.

D'autres n'ont pas survécu à leur empoisonnement

D’autres personnalités sont décédées, "comme le journaliste et député russe Iouri Tchekotchikhine en 2003, ajoute Aude Merlin. Il enquêtait sur les explosions de 1999, qui ont provoqué la mort de dizaines de citoyens russes dans leur sommeil, et qui ont précipité la relance de la guerre en Tchétchénie par Vladimir Poutine, nommé Premier ministre un mois plus tôt. Ces explosions n’ont jamais été élucidées, et toute tentative de mener une enquête indépendante pour identifier leurs commanditaires a été empêchée ", précise la spécialiste. Une affaire sur laquelle avait écrit Alexandre Litvinenko. Il n’a pas survécu à son empoisonnement au polonium-210, une substance radioactive très toxique. Cet ex-agent des services secrets russes et opposant au Kremlin en exil, est décédé en 2006, après 23 jours d’agonie. Très vite, les soupçons se portent sur deux Russes avec qui l’homme a bu un thé dans un hôtel de Londres. Dix ans après, une enquête britannique établit leur responsabilité et celle de Moscou, mais le gouvernement russe dément.