Les croisières reprennent en France, deux bateaux appareillent de Marseille

Deux paquebots de MSC Croisières et Costa Croisières ont embarqué dimanche des milliers de passagers dans le port de Marseille, première escale française depuis plusieurs mois pour une reprise très encadrée, ont annoncé les compagnies.

"C’est un très beau sentiment de joie, nous sommes très confiants", a assuré à l’AFP Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France. 1200 passagers ont quitté Marseille à bord du Seaside de MSC en fin d’après-midi.

Ce qu’on a mis en place pour les bateaux de croisière va bien au-delà de ce qu’on peut voir à terre

Patrick Pourbaix s’est dit très confiant quant au protocole sanitaire – qui n’exige pas la vaccination des passagers mais plusieurs tests antigéniques – puisqu’a repris en août 2020 en Italie, on a embarqué 70.000 passagers avec ce même protocole sans aucun problème".

"Ce qu’on a mis en place pour les bateaux de croisière va bien au-delà de ce qu’on peut voir à terre", a-t-il insisté. MSC a déjà effectué deux croisières tests au départ de Marseille avec seulement quelques centaines de passagers à bord en juin.

►►► A lire aussi : Un navire de croisière quitte les États-Unis, une première depuis le début de la pandémie

Le protocole prévoit notamment des "excursions bulles" lors desquelles les passagers effectuent par groupe de 35 personnes maximum des visites très encadrées. "On ne peut pas en sortir librement, c’est sûr", a admis Patrick Pourbaix "mais on bénéficie de visites VIP en petits groupes".

50% de capacité

Le Seaside, qui effectue une croisière de 7 jours en Méditerranée ouverte à la réservation seulement deux mois plus tôt, sera "à 50% de sa capacité" seulement, contre une jauge de 70% maximum a précisé Patrick Pourbaix.

Avec des prix très bas, des bateaux à moitié vides et seulement 50% de la flotte en activité, "on ne peut pas parler de rentabilité, mais on attire de nouveau les gens vers la croisière", a-t-il reconnu.

►►► A lire aussi : Déconfinement en Italie : Venise accueille son premier navire de croisière depuis 17 mois

De son côté, Costa Croisières (groupe Carnival) s’est aussi félicité dans un communiqué du retour en France du Costa Smeralda.

Le Covid-19 a stoppé brutalement une croissance continue depuis 10 ans dans le secteur, après un pic en 2019 à 29,7 millions de passagers dans le monde dont 15,4 millions de Nord-Américains et 7,7 millions d’Européens, selon un rapport de la Cruise Line International Association (CLIA), l’association des croisiéristes.