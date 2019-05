Les appels vers l'étranger moins chers à partir de ce mercredi

Une bonne nouvelle pour le portefeuille des Européens. A partir de mercredi 15 mai, les appels téléphoniques vers une trentaine de pays européens coûteront moins chers. Idem pour les textos. Une réduction qui s’ajoute à la fin des frais d'itinérance (ou roaming) déjà en vigueur depuis deux ans dans l'Union européenne.

Depuis juin 2017, en effet, vous ne payez plus de frais supplémentaires quand vous utilisez vos appareils mobiles lors d'un voyage dans l'Union européenne. Mais après la fin du roaming, il fallait encore s'attaquer aux prix élevés des appels internationaux. Car une communication internationale, disons vers l'Allemagne, passée depuis votre salon, pouvait couter plus cher que d'appeler l'Allemagne depuis votre portable quand vous étiez en vacances dans le sud du Portugal... une situation cocasse que l'Union européenne voulait corriger.

Des appels plafonnés à 19 centimes

A compter du mercredi 15 mai, quand vous appellerez, depuis la Belgique, vers un autre Etat de l’Union, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, il vous en coûtera maximum 19 centimes la minute (hors TVA). Pour les textos, le plafond a été fixé à 6 centimes par SMS (hors TVA).

Ces nouvelles règles visent à mettre fin aux grands écarts de prix qui existent jusqu’ici entre Etats membres.

Elles concernent seulement les particuliers, mais pas les forfaits (ces offres qui permettent de cumuler l'abonnement téléphone, télévision, internet et qui comprennent déjà un certain nombre de minutes d'appels), ni les options payantes que les opérateurs télécoms peuvent proposer à leurs abonnés qui appellent souvent à l'étranger et qui bénéficient déjà d'une tarification réduite.

Après avoir mis fin au roaming, l’Union européenne espère ainsi décrocher un nouveau succès populaire à moindre frais... quelques jours à peine avant les élections européennes.

Suivez toute l’actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d’information européenne.