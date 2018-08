Le retour des exilés grecs au pays? "Une urgence absolue"

"C'est un jour majeur voire historique pour la Grèce". Voilà les mots utilisés par Pierre Moscovici, Commissaire européen à l'Economie. Des mots qui ne trouvent aucune résonance dans les rues d’Athènes aujourd’hui. Car si la Grèce a bien tournée la page des plans d’aide, elle n’en a pas pour autant terminé avec l’austérité.

Depuis le début de la crise, la moitié des entreprises de moins de dix salariés a fait faillite. Le pays a connu une explosion des phénomènes de dépression et de suicides. Pas d’avenir, angoisse du quotidien, beaucoup de grecs sont déprimés et tentés de s'exporter pour pouvoir travailler. Au total, près de 400 000 l'ont fait. Iannis fait partie de ceux-là : "Il y a quelques années, j’ai été obligé de quitter le pays. La société dans laquelle je travaillais a fait faillite. Nous n’étions plus payé depuis un an et ce n’était plus tenable pour moi." Il choisit alors la Belgique comme nouveau port d’attache. "Mon oncle y habite. J’ai trouvé un boulot à Ostende mais j’ai eu du mal à m’adapter, à trouver des amis et me créer un réseau." Résultat : Iannis décide de rentrer, de se former dans le domaine de l’informatique et trouve un boulot à Athènes. "Ce n’est pas donné à tout le monde d’être embauché ici. Je suis content. Mon salaire est passé de 4000 euros brut en Belgique à un peu moins de 2000 euros brut ici mais j’ai au moins pu retrouver les miens." L’homme de 39 ans est donc retourné vivre chez ses parents "pour éviter les frais" ajoute-t-il, dans sa chambre d’adolescent, resté inchangée ou presque.

La fuite des cerveaux

La crise a provoqué le départ de centaines de milliers de jeunes diplômés et de professionnels expérimentés. Des cerveaux qui manquent aujourd'hui pour relancer l'économie. C’est le constat porté par Elena Panaritis, ancienne économiste à la banque mondiale : "Le problème de notre crise n'était pas un problème de liquidités. Non, notre problème, c'est la productivité. Vous êtes productif avec une population, des compétences, combiné à de l'innovation. Or, on n'a plus cela aujourd'hui. La Grèce était l'un des pays les plus innovants. Mais aujourd'hui, des Grecs sont partis ailleurs, avec leurs idées et avec leurs compétences."