Le président français Emmanuel Macron recherche des partis alliés en Europe

Emmanuel Macron a "dynamité" l'an dernier le paysage politique français. Le PS et Les Républicains qui ont géré la France pendant des décennies sont, aujourd'hui, tous deux dans l'opposition. Sur 578 députés à l'Assemblée nationale, les socialistes en comptent encore une trentaine. Et à droite, Les Républicains ne sont plus qu'une centaine. Emmanuel Macron, en se présentant comme un candidat de droite et de gauche, est allé chercher ses électeurs au sein des deux partis. Au PS, il a attiré l'électorat social-libéral. Et chez Les Républicains, l'électorat centriste, modéré et pro-européen.

Avec Cohn-Bendit et Juppé en France

Pour le scrutin de l'an prochain, Emmanuel Macron veut présenter une liste pro-européenne, une manière pour lui de se démarquer de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, du Rassemblement national de Marine Le Pen et surtout du parti Les Républicains de Laurent Waucquiez, trois formations aux accents souvent eurosceptiques. Et on prête à Emmanuel Macron l'intention de ratisser large avec une liste soutenue par Dany Cohn-Bendit, ancien député européen écologiste, très proche du président de la République et par Alain Juppé qui incarne une droite modérée et pro-européenne. Alain Juppé ayant pris ses distances avec son parti et surtout avec le président de celui-ci, Laurent Waucquiez.

Avec Renzi et Rivera en Europe

La volonté de frapper un grand coup lors des élections européennes de mai 2019 ne s'arrête pas, pour Emmanuel Macron, aux frontières de la France. Christophe Castaner, délégué général de la République En Marche était fin de la semaine à Rome pour y rencontrer Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Matteo Renzi n'est plus officiellement le patron du Parti démocrate italien, la principale formation de centre-gauche de la péninsule mais il contrôle toujours l'appareil du parti. Un parti dans l'opposition en Italie qui, aujourd'hui, fait partie du groupe socialiste au parlement européen. Dans un communiqué, La République En Marche présente le Parti démocrate italien comme un futur partenaire, "un allié progressiste naturel pour mener cette refonte du projet européen." Bref, en Italie, Emmanuel Macron lorgne sur la gauche.

En même temps, pour reprendre une expression chère à Emmanuel Macron, il lorgne aussi vers le centre-droit en Espagne. Christophe Castaner a en effet établi des contacts avec Alberto Rivera, le président de Ciudadanos. Un début de manœuvre qui conduira, selon le communiqué de La République En Marche, Christophe Castaner à tisser des liens avec les représentants, sans autre précision, de partis progressistes de plusieurs pays européens. L'objectif est clair: former un groupe politique fort dans un an au parlement européen en tentant de reproduire à l'échelle européenne ce qu'il a réussi en France il y a un an.