Le paiement par Bancontact fait son entrée dans les églises en Italie

Avec ses canaux, ses petites maisons colorées, ses ponts et ses nombreux clochers, Chioggia ressemble comme deux gouttes d’eaux à sa célèbre voisine, Venise, que l’on aperçoit de l’autre côté de la lagune. Moins célèbre, malgré sa tour médiévale qui protège la plus vieille horloge du monde, Chioggia attire beaucoup moins de touristes. Mais Chioggia est désormais célèbre pour être la première ville d’Italie à proposer le payement électronique dans trois de ses églises.

Une carte bancaire pour recevoir les indulgences du Ciel ? Pas vraiment, explique Don Vincenzo, mais plutôt un simple pas vers la modernité. "Les gouvernements parlent de réduire de plus en plus l’accès à l’argent liquide, il faut bien que l’Église s’adapte elle aussi", estime le prêtre. "Et puis c’est une question de sécurité aussi, si quelqu’un veut faire une offrande importante et c’est déjà arrivé, et bien, nous sommes certains que les voleurs d’église, car ils existent encore, ne la prendront pas !"

Une innovation qui vient du Vatican

Outre les trois églises de Chioggia, la cathédrale de Turin, là où se trouve le saint Suaire, propose le payement des offrandes et des demandes de messe par carte. Le terminal bancaire et le site internet qui propose les mêmes services, comme allumer une bougie à distance devant son ordinateur, où demander une messe pour les morts d’une famille, sont des inventions de Lumen, du nom d’un groupe d’experts chargé par l’Académie Pontificale de théologie de mettre au point des innovations pour les églises de demain.

Le Vatican n’est donc pas loin. "La société Lumen prend 8% des offrandes", confie Don Vincenzo, "mais c’est encore le début, moins de cent euros par mois sont payés par carte, et surtout le système est utilisé par les touristes de passage ; nos paroissiens sont un peu trop âgés pour choisir ce mode de payement", dit-il en souriant.

A Chioggia, le terminal bancaire est installé depuis quelques mois et les offrandes ont augmenté de 5%. Dieu accepte donc les cartes de banque, mais ne promet pas encore le service après vente !