Le MR, le cdH et Matteo Renzi, futurs partenaires en vue des élections européennes?

Les Jeunes avec Macron, le Jam, mouvement des jeunes de la République En Marche, organisent ce samedi à Paris un "sommet" avec 12 mouvements provenant d'une dizaine de pays différents. Ils y dévoileront les résultats d'une consultation transnationale de quatre semaines sur les attentes de la jeunesse européenne. Et parmi les mouvements présents, trois sont belges: les jeunes Open VLD, les jeunes MR et les jeunes...CDH. Prémonitoire ? Etonnant, en tout cas, car le cdH fait partie au niveau européen du groupe PPE, alors que les deux partis libéraux font eux partie du groupe ALDE, le groupe présidé au parlement européen par Guy Verhofstadt. Mais, ce matin, au cdH, on précise que ce débat n'est pas à l'ordre du jour.

Macron veut trouver des alliés...

Ce n'est pas un scoop. Pour le président français qui sera en visite officielle lundi et mardi prochains en Belgique, l'Europe est un objectif à préserver et à protéger et en vue des élections européennes du 26 mai prochain, il veut trouver des partenaires en Europe. Et le "sommet" organisé par les Jeunes avec Macron samedi, est sans doute une esquisse pour les prochains mois. Outre les 3 partis belges présents, il y aura bon nombre de partis déjà membres de l'ALDE, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, comme le Modem de François Bayrou ou les Néerlandais de D66. Mais il y aura également Ciudadanos, le parti de centre-droit espagnol et FutureDem, le nouveau parti italien de Matteo Renzi, l'ancien premier ministre de gauche.

Pour Emmanuel Macron, les prochaines élections européennes seront son premier test électoral depuis son accession au pouvoir. Un enjeu pour l'Europe mais aussi et surtout en France où dans le dernier sondage, son mouvement, en baisse, était au coude à coude avec le Rassemblement national de Marine Le Pen.