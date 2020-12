Le couturier Pierre Cardin est décédé à l'âge de 98 ans

Le célèbre couturier Pierre Cardin est mort à l'âge de 98 ans, à l'hôpital américain de Neuilly (en région parisienne), a annoncé sa famille.

"Jour de grande tristesse pour toute notre famille, Pierre Cardin n'est plus. Le grand couturier qu'il fut, a traversé le siècle, laissant à la France et au monde un héritage artistique unique dans la mode mais pas seulement", écrit sa famille dans un communiqué.

"Nous sommes tous fiers de son ambition tenace et de l'audace dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Homme moderne aux multiples talents et à l'énergie inépuisable, il s'est inscrit très tôt dans les flux de la mondialisation des biens et des échanges", selon le texte.

Le couturier français est né en 1922 en Italie.

C'est en 1950 qu'il entre dans le secteur de la Haute-Couture. Il est considéré comme l'un des fer de lance de la mode futuriste.

En septembre de cette année, un évènement était organisé à Paris pour marquer les 70 ans de carrière du couturier.