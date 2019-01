Le cardinal Barbarin jugé pour son silence sur des agressions sexuelles d'enfants

Le procès du cardinal-archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, et de six membres de la hiérarchie de l’Eglise, s’est ouvert lundi matin devant le tribunal correctionnel de Lyon pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs.

Le cardinal est poursuivi pour sa gestion de l’affaire Bernard Preynat, un curé du diocèse de Lyon mis en examen pour abus sexuels sur de jeunes scouts commis entre les années 1970 à 1990.

Ce procès a la particularité de se tenir non pas à l’initiative du parquet, qui a classé sans suite cette affaire en août 2016, mais à celle des parties civiles qui l’ont relancée par le biais de citations directes.

Les sept prévenus étaient présents lundi matin à la citation directe, à l’exception de Monseigneur Luis Ladaria Ferrer, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi en poste au Vatican. Ce proche du pape François a fait le choix de s’appuyer sur son immunité diplomatique pour ignorer la citation qui le vise.

Entré dans la salle du tribunal sous les flashes de dizaines de photographes et caméramen, dont de nombreux médias étrangers, le cardinal Philippe Barbarin s'est assis et a semblé se recueillir quelques minutes, mains jointes, avant l'ouverture des débats.

L’audience s’est concentrée sur une série d’incidents de procédures. Les avocats des prévenus ont chacun à leur tour présenté des exceptions de nullité et d’irrecevabilité. "Il y a une forme de confusion entre le rôle du ministère public et celui des parties civiles", a estimé Jean-Félix Luciani, avocat du Cardinal, en contestant le bien-fondé de l’action des victimes, "on parle de débat citoyen, mais est-ce le lieu du tribunal correctionnel ? Ce tribunal n’est pas le lieu de la progression législative".

"Un procès spectacle"

"Ce procès est un procès spectacle. Il y a plus de journalistes que de public dans la salle", a lancé Me Xavier Varahmian, avocat de Régine Maire, l'ex-responsable de la cellule d'écoute des victimes de prêtres au sein du diocèse de Lyon.

"L'objectif est bien de prendre l'opinion à témoin en allant devant le tribunal donc il faut assumer, y compris financièrement en versant une consignation", a poursuivi le conseil.

Dans le cadre de cette procédure de citation directe des prévenus devant le tribunal, chaque plaignant était astreint en effet de verser 500 euros afin de couvrir une éventuelle amende civile pour procédure abusive, si la procédure se retournait contre eux au final.

Or, la défense pointe que ces sommes n'ont pas été versées par les plaignants eux-mêmes mais par l'association La Parole libérée, à l'origine des révélations sur les agressions sexuelles sur des anciens scouts par le père Bernard Preynat, mais qui n'a pas la qualité pour se constituer partie civile.

Pour Me Eymeric Molin, avocat d'un autre prévenu, le prêtre Xavier Grillon, il s'agit d'un "mélange des genres tout à fait étonnant" où l'on "s'aide soi-même".

"Cette manière d'agir permet de contourner les règles de procédure pénale (...) La Parole libérée s'est constituée partie civile par personnes interposées", a renchéri Me Varahmian.

Déjà une victoire

Le scandale lyonnais a éclaté en 2015 avec la mise en cause du père Bernard Preynat pour des agressions sexuelles commises un quart de siècle plus tôt sur de jeunes scouts. Bernard Preynat avait reconnu les faits devant sa hiérarchie et avait été suspendu de ses fonctions ecclésiastiques. Mis en examen en janvier 2016 et placé sous contrôle judiciaire, son procès pourrait se tenir en 2019.

Estimant que, parce qu'il était au courant de ces agissements anciens, Mgr Barbarin aurait dû lui-même dénoncer le prêtre à la justice, des victimes ont aussi porté plainte contre lui.

"L'enjeu, c'est que demain, on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Nous on porte une responsabilité là-dessus. En trois ans, l'Église a bougé, le législateur a bougé, le sujet (de la pédophilie dans l'Église, ndlr) a pénétré tous les foyers de France, y compris au sein du monde catholique. Tout cela a été possible en partie grâce à ces recours. Donc la victoire, elle est déjà là", a assuré juste avant l'audience François Devaux, cofondateur de La Parole libérée, l'association à l'origine des révélations.

En 2016, le parquet avait renoncé aux poursuites. Dans les années 2000, l'archevêque de Lyon avait eu connaissance, par un tiers, des agissements du prêtre: le procureur a conclu à la prescription du délit de non-dénonciation, considéré comme "instantané".

Mais neuf plaignants ont lancé depuis une procédure de citation directe devant le tribunal sur la base, selon eux, d'une "mauvaise interprétation de la loi".

Omerta

Outre les explications des six responsables du diocèse, dont les actuels archevêque d'Auch Maurice Gardès et évêque de Nevers Thierry Brac de la Perrière, M. Devaux attend également "la position de la justice française sur ces faits-là et comment elle interprète les lois".

"Nous on veut connaître la vérité sur l'omerta et l'institutionnalisation du silence. Savoir comment et pourquoi pendant 50 ans le père Preynat a pu abuser d'enfants", a affirmé lundi Alexandre Hezez, cofondateur de La Parole Libérée.

La défense, de son côté, crie à l'acharnement et compte sur le procès pour "rétablir un certain nombre de vérités car on ne répare pas une injustice par une autre", prévient un avocat du cardinal, Me Jean-Félix Luciani. Les prévenus encourent trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

"Je répondrai aux questions qu'on me posera", avait assuré à Radio Notre-Dame le cardinal en marge de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes il y a deux mois. En 2015, il avait assuré avoir "mis en oeuvre ce qui (lui) avait été dit par Rome". "Après tout le monde est tombé sur moi", avait-il déploré.

"L'un des crimes les plus vils", selon l'Eglise

Au premier rang de ses soutiens, le pape François. Celui-là même qui a condamné cet été dans une lettre toutes formes d'abus, dans un contexte plus large de révélations de nombreux scandales pédophiles à l'étranger.

Lors de ses voeux au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le Pape a déclaré que l'Eglise s'engageait à combattre les violences sexuelles sur mineurs, "l'un des crimes les plus vils et les plus néfastes possibles".

Ces agressions "balaient inexorablement le meilleur de ce que la vie humaine réserve à un innocent, en causant des dégâts irréparables pour le reste de l'existence", a souligné le souverain pontife argentin.

"Le Saint-Siège et l'Eglise tout entière s'engagent à combattre et à prévenir de tels délits et leur dissimulation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, aggravées par des abus de pouvoir et de conscience", a ajouté le pape.

Le 21 décembre, lors de ses voeux annuels devant la Curie romaine (gouvernement du Saint-Siège), le pape avait déjà promis de ne "plus jamais" laisser impunies de telles "abominations" au sein de l'Eglise.