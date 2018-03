La station de ski Pamporovo se pare des couleurs bulgares pour un record

Et pour cause, des milliers de personnes se sont rassemblées ici à l’occasion de la fête nationale du pays, le 3 mars. Avec cette année un grand plus, toutes ces personnes ont tenté de battre deux records dans le Guiness Book : celui de la descente à ski avec le plus grand drapeau du monde (drapeau national bulgare bien entendu) et celui du plus grand nombre de personnes qui font une descente habillées en costume national traditionnel. Le tout a donné un spectacle haut en couleur comme vous pouvez le voir sur les photos et vidéos qui suivent.

On saura si les records du Guiness Book ont bel et bien été battus dans les heures à venir.