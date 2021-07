La Slovénie veut relancer l’élargissement de l’UE aux Balkans occidentaux

Le Premier ministre slovène, le conservateur Janez Jansa, a annoncé ce mardi son intention de relancer l’élargissement pendant sa présidence de l’UE par un sommet avec les pays des Balkans occidentaux en octobre.

Six pays aspirent à intégrer l’UE : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Serbie, la Macédoine du Nord et le Monténégro.

"La Slovénie sait, de par sa propre expérience, combien la perspective européenne est importante lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des réformes dans le cadre des négociations d’adhésion", a-t-il souligné lors de la présentation de ses ambitions pour son semestre de présidence de l’UE entamé le 1er juillet devant le Parlement européen.

Nous démontrerons que nous sommes un acteur stratégique

"Notre objectif est de réveiller une perspective européenne revigorée pour les pays des Balkans occidentaux. Cette promesse avait été faite lors du sommet de Thessalonique en 2003", a-t-il rappelé.

"Si nous y parvenons, nous démontrerons que nous sommes un acteur stratégique. Si nous ne sommes pas capables d’y parvenir, si nous ne faisons pas un pas en avant dans les Balkans occidentaux, alors ces pas seront faits par quelqu’un d’autre, par quelqu’un qui a des intérêts et des valeurs différents", a-t-il averti. La Russie, la Chine et la Turquie sont très présentes politiquement et économiquement dans les Balkans occidentaux.

Sommet prévu en octobre

"Je suis convaincue que le sommet de l’UE avec les Balkans occidentaux en octobre enverra un message important aux pays concernés : le message qu’ils sont des partenaires stratégiques essentiels pour l’Union européenne", a pour sa part assuré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"C’est une question de crédibilité. Car pour l’Europe, une promesse faite doit être une promesse tenue", a-t-elle lancé.

Le Portugal a échoué à faire progresser le dossier durant son semestre de présidence de l’UE. Toute nouvelle adhésion impose un accord unanime des États membres. Le processus est devenu réversible et est soumis à des conditions.

"L’aspiration européenne impose de poursuivre les réformes, de respecter l’État de droit et la démocratie, de lutter contre la corruption et de réduire les tensions régionales", avait rappelé le président du Conseil européen Charles Michel lors du dernier sommet avec les pays des Balkans occidentaux en mai 2020 à Zagreb.