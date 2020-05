La Slovénie annonce sa "victoire" contre le coronavirus en pleine dérive autoritaire

Le gouvernement slovène a annoncé la fin de l'épidémie de coronavirus sur son sol, une première en Europe. Des mesures de restrictions restent néanmoins en place, alors que des manifestations contre les "mesures liberticides" du Premier ministre secouent le pays­.

"Ces deux derniers mois, nous avons maîtrisé l'épidémie. Aujourd'hui, la Slovénie a la meilleure situation clinique en Europe, ce qui nous permet de mettre fin à l'état épidémique." C'est en ces termes que le Premier ministre Janez Janša a annoncé jeudi soir la fin de l'état d'urgence décrété dès le 12 mars, avant même sa prise de fonction officielle.

Depuis le début du mois de mai, le petit pays voisin de l'Italie et de l'Autriche a enregistré officiellement 35 nouveaux cas et l'Institut national de la santé publique juge que les indicateurs montrent un net ralentissement de l'épidémie dans le pays. En Slovénie, le bilan officiel du coronavirus était, le 13 mai, de 1464 cas dépistés et 103 décès enregistrés pour une population d'environ deux millions d'habitants.

Mettre fin aux mesures économiques d'urgence

Ces derniers jours, le gouvernement avait déjà annoncé la levée de la plupart des restrictions à partir du 18 mai pour permettre d'accélérer la reprise de l'activité économique. Les centres commerciaux rouvriront leurs portes, de même que les petits hôtels de moins de 30 lits. Désormais, les frontières de la Slovénie sont rouvertes : les citoyens de l'UE pourront y entrer sans aucune restriction, mais les autres ressortissants seront toujours soumis à une quarantaine de 14 jours, à l'exception des diplomates et des routiers. Certaines mesures restent en vigueur : interdiction des rassemblements publics, port du masque et respect des règles de distanciation physique.

Selon la radio publique slovène, cette annonce de la fin de l'épidémie va permettre au nouveau Premier ministre de mettre rapidement un terme aux mesures de soutien économique mises en place d'urgence dès son arrivée au pouvoir pour les entreprises et les particuliers. À la mi-mars, un fonds doté d'un milliard d'euros avait été promis juste après les premières mesures de confinement. Voilà qui risque d'accroître encore la mobilisation qui s'organise depuis la fin du mois d'avril contre la dérive autoritaire de Janez Janša.

Manifs à vélo contre les "mesures liberticides"

Bravant les interdictions, des manifestations à vélo, respectant la distanciation physique, s'organisent chaque vendredi dans la capitale Ljubljana et plusieurs autres villes du pays, contre le chef de l'exécutif, accusé d'avoir profité de la crise du covid-19 pour mettre en œuvre des "mesures liberticides". À l'origine de cette mobilisation, on trouve un collectif d'organisations citoyennes réunies sous la bannière "Vous ne prendrez pas notre liberté".

Revenu au pouvoir début mars, après l'éclatement de la fragile coalition libérale formée à l'issue des législatives de juin 2018, Janez Janša (61 ans) a vite procédé à des purges dans la police et les services secrets, et ne cesse de tirer à boulets rouges sur tous ceux qui osent le critiquer, à commencer par la presse indépendante.

Le journaliste Blaž Zgaga a été l'un des premiers à en faire les frais. La cellule de crise, pilotée par le gouvernement, a retweeté une déclaration le qualifiant de "patient psychiatrique évadé" atteint de "Covid-Marx/Lénine". Pour le pouvoir actuel, il y aurait en effet trop de "communistes" dans les médias et il est nécessaire d'attirer l'attention sur leurs abus "lorsque l’argent des contribuables est en jeu". Une allusion à peine voilée aux reporters de la télévision nationale qui ont révélé que pendant la pandémie, plusieurs marchés publics d'équipements médicaux avaient été remportés par des proches du pouvoir.

Viktor Orban et Donald Trump comme modèles

Comme Donald Trump, à qui il avait repris son slogan (La Slovénie d'abord) en 2018, Janez Janša ne cesse de s'attaquer sur Twitter aux journalistes qui le dérangent, les épinglant sous le hashtag #fakenews. Ces attaques répétées ont fini par susciter la réaction de plusieurs organisations internationales : l'OSCE s'est dite "préoccupée" tandis que le Conseil de l'Europe a inclus la Slovénie dans sa liste des pays ayant utilisé la pandémie comme prétexte pour limiter la liberté de la presse.

Mais le vrai mentor de Janez Janša, c'est Viktor Orbán, son homologue de la Hongrie voisine. Les deux hommes se sont rapprochés durant la crise migratoire en 2015, se posant chacun en "rempart de la chrétienté" contre l'invasion musulmane, sur le modèle de l'Empire des Habsbourg face aux Ottomans. Anciens dissidents dans les années 1980, ils se font aujourd'hui les chantres de l'"illibéralisme". Tous deux ont critiqué le manque de solidarité de l'UE face au coronavirus, le Premier ministre slovène jugeant qu'il était préférable de "compter avant tout sur [ses] amis de la région", autrement dit du très conservateur Groupe de Visegrád.

C'est déjà en reprenant les mesures anti-réfugiés de l'homme fort de Budapest que Janez Janša avait largement remporté les dernières législatives. À force d'avoir trop clivé le débat, il n'avait toutefois pas réussi à former de majorité dans une Slovénie traditionnellement modérée. C'est ce qui risque encore de lui coûter cher : si les manifestations à vélo se prolongent, ses partenaires centristes pourraient être rapidement tentés de le lâcher. Ce qui replongerait le pays en pleine crise politique.