La Russie dit avoir arrêté trois espions ukrainiens

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé jeudi avoir arrêté trois espions ukrainiens, dont l'un préparait une "attaque" à l'explosif, en plein pic de tensions entre les deux pays. Selon un communiqué, deux d'entre eux "sont arrivés en Russie pour recueillir des informations et réaliser des enregistrements photo et vidéo d'installations d'importance stratégique vitale et d'infrastructures de transport".

D'après le FSB, ces deux hommes ont "avoué avoir été recrutés" par les services de sécurité ukrainiens, le SBU, en échange d'une récompense de 10.000 dollars. Le troisième agent présumé "a été arrêté en flagrant délit avec des moyens de destruction alors qu'il se rendait sur les lieux du crime".