La Roumaine Laura Codruta Kövesi, future cheffe du parquet européen

Laura Codruta Kövesi devrait diriger le futur parquet européen. Les représentants des Etats membres de l’Union européenne viennent de se mettre d’accord ce jeudi pour porter cette Roumaine de 46 ans, ancienne cheffe du parquet anti-corruption roumain à la tête de la lutte antifraude en Europe.

Elle sera confirmée à ce poste par les dirigeants européens lors du prochain sommet les 17 et 18 octobre, mais l’accouchement a été difficile.

Laura Codruta Kövesi était devenue LA bête noire du gouvernement roumain. Le pouvoir en place à Bucarest a tout fait pour saper la candidature de celle qui, lorsqu’elle était à la tête de la direction nationale anti-corruption du parquet roumain de 2013 à 2018 a engagé des poursuites contre plus de 2000 politiciens et fonctionnaires de son pays accusés de corruption. Sur son tableau de chasse, on trouve 14 ministres, 43 parlementaires et plus de 260 élus locaux… de quoi se mettre à dos le gouvernement social démocrate qui l’a destituée de ses fonctions en juillet 2018 avant de l’accuser à son tour de corruption, d’abus de fonction et de faux témoignages.

Un acharnement du pouvoir roumain contre sa bête noire

A la tête du futur parquet européen, Laura Codruta Kövesi aura le pouvoir d’enquêter et d’engager des poursuites dans 22 pays de l’Union, dont la Roumanie, contre des infractions au budget de l’Union européenne. On parle ici de fraudes à la TVA, de corruption, de blanchiment de capitaux. Des infractions qui chaque année représentent une perte de recettes considérable pour les Etats Membres. Le manque à gagner représente quelque 5 milliards d’euros pour la fraude à la TVA ; la fraude au budget européen est estimée quant à elle à quelque 888 millions d’euros (données de 2015).

Et c’est une enquête sur un détournement de 21 millions d’euros de financement européen impliquant Liviu Dragnea, l’homme fort du parti social démocrate roumain, déjà incarcéré pour fraude électorale et détournement de fonds publics, qui risque de se retrouver en haut de la pile des dossiers que va traiter Laura Codruta Kövesi.