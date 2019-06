Peu d'embouteillages, université gratuite… la Finlande, le pays le plus heureux au monde ?

Un campus ultramoderne qui accueille 12.000 étudiants. Un chiffre en croissance constante. A la cafétéria de l’un de ces bâtiments, nous rencontrons, Sio, 20 ans, étudiant en économie. Il nous détaille son budget mensuel pour étudier : "Je ne paie aucun frais d’inscription. Seuls les livres sont payants et encore, dans leur version papier pas numérique. Pour mon logement, il faut compter plus de 300€ par mois sur le site de l’université mais je bénéficie d’une bourse donc cela me revient à une soixantaine d’euros seulement."

Quand on pense au bonheur en Finlande, on ne peut s’empêcher de penser au taux de suicide record que détenait le pays dans les années nonante. Un chiffre qui a baissé de moitié selon les dernières données de l’Organisation Mondiale de la Santé grâce à des campagnes de santé publique selon les autorités de santé publique. Mais le bonheur du pays ne se calculerait de toute façon pas en fonction du taux de suicide : "Dans une société qui se veut très égalitaire comme la Finlande où l’on trouve beaucoup de gens heureux, ceux qui ne le sont pas sont encore moins heureux que dans une société plus mixe. Car ils souffrent de la comparaison. Ils se sentent donc plus mal que dans une société qui serait plus inégalitaire."

Pourtant, en avril dernier, ils ont exprimé leur ras-le-bol contre leur gouvernement. Le parti "les vrais Finlandais" a doublé son score aux élections législatives. Le parti d’extrême droite est devenu la deuxième force politique du pays avec un siège de moins que le premier parti. Le classement de l’ONU sur les pays les plus heureux au monde se base notamment sur des sondages réalisés entre 2015 et 2017. Les résultats de cette élection signifient-ils que le bonheur des Finlandais devrait être revu à la baisse. Ce n’est en tout cas pas l’avis d’Emilia Palonen, politologue à l’université d’Helsinki : "Les Finlandais sont peut-être heureux mais déçus par le monde politique. Ces dernières années, de nombreuses économies ont été réalisées dans différents secteurs et administrations. Le changement climatique a aussi été par le parti des vrais Finlandais pour dire à l’électeur : regardez nous vivons dans un pays où il fait bon vivre. Pourquoi faudrait-il changer les choses à cause du réchauffement climatique."

A l’intérieur de la cabane en bois, il fait plus de 80 degrés. Les Finlandais y restent quelques minutes avant de se jeter dans la mer à 17 degrés seulement. Ils apprécient l’endroit de détente et viennent en général entre amis pour discuter et boire un verre. Mais les critiques contre l’étude de l’ONU sont rares, même ici. La plupart des Finlandais que nous avons rencontrés estiment être chanceux de vivre dans le pays.

Les Finlandais sont très respectueux et dignes de confiance. Dans ce sauna communautaire, aucun vol ni vandalisme n’ont jamais été déplorés. Les utilisateurs s’impliquent et respectent son fonctionnement. Même la ville d’Helsinki qui était très réfractaire à la construction de ce sauna sauvage à son origine a accepté son implantation et en fait aujourd’hui sa promotion auprès des touristes.

Autre lieu idéal pour mesurer la température du bonheur finlandais, c’est bien sûr le sauna. Il y a bientôt 10 ans, des habitants d’Helsinki en ont construit un sur un terrain abandonné près de la mer Baltique. Le Sompa Sauna est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Gratuit, il est géré uniquement par ses utilisateurs. Saara Louhensalo, une des initiatrices du projet explique son mode de fonctionnement : "Le lieu est gratuit et ouvert à tous. Si le sauna n’est pas chauffé, vous êtes prié d’aller chercher du bois dans la réserve et d’allumer le feu. Le bois provient de dons de chantiers aux alentours. Cela fonctionne car ici tout le monde s’implique et met la main à la pâte quand nécessaire."

L’extrême droite a mené campagne contre l’immigration et les dépenses de l’Etat. Mais un sujet qui n’a pas fait l’objet de leurs attaques, c’est la lutte contre les sans-abri. A quelques minutes de tram du centre d’Helsinki, nous avons rendez-vous avec Kaai. Un ancien sans domicile fixe de 64 ans qui a vécu plus de 10 ans dans la rue. Depuis l’année dernière, il est locataire d’un appartement : "Je me suis présenté un jour auprès des banques alimentaires pour obtenir de la nourriture et un travailleur social m’a proposé de m’installer dans un logement. A l’époque, je buvais beaucoup. Mais aucune condition n’a été demandée pour que je puisse avoir un endroit où habiter."

Des soins de santé très accessibles

L'entrée du tout nouvel hôpital des enfants d'Helsinki détend l'atmosphère. - © Tous droits réservés

Quand on regarde attentivement, le classement de l’ONU, on remarque que la qualité des soins de santé fait partie des grands points positifs de la Finlande. Et il est vrai que quand on entre dans l’hôpital des enfants flambant neuf d’Helsinki, on tombe sur un mur immense d’écrans géants qui représente un aquarium. On se croit davantage dans un hôtel que dans un lieu de soins. La visite se poursuit par les salles de jeux et les chambres ultramodernes et spacieuses. Pour Pekka Lahdenne, pédiatre à l’hôpital, ici, tout est fait pour amuser et divertir les petits patients : "Dans chaque chambre, vous avez par exemple une tablette. Avec cet outil, on peut regarder un film, jouer à des jeux vidéo ou encore activer les lampes et les couleurs des lampes de sa chambre. On peut même regarder les concerts que les autres patients font depuis la salle de spectacle située deux étages plus bas."

Si la technologie et le confort du patient sont au rendez-vous, la facture n’est pas salée pour autant. Ici, comme dans tous les hôpitaux publics du pays, le coût d’une chambre est de 40€ par jour avec un maximum de 800€ par an et par personne tout frais compris. Les suppléments d’honoraire pour chambre individuelle n’existent pas. Et la durée moyenne d’attente pour un rendez-vous chez un spécialiste est d’une semaine.