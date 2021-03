La Cour européenne de justice recale la chasse d'oiseaux à la glu - © Dan Kitwood - Getty Images

La Cour européenne de justice recale la chasse d'oiseaux à la glu - 17/03/2021 La Cour de Justice de l'Union européenne a donné raison, dans un arrêt rendu mercredi, à la Ligue pour la protection des oiseaux qui, en France, conteste la pratique traditionnelle de la chasse à la glu autorisée dans certains départements, mais suspendue récemment par Emmanuel Macron. Le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux, comme celle de la chasse à la glu, ne suffit pas à établir qu'une autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée, a notamment fait valoir la Cour en citant l'élevage et la reproduction en captivité. La chasse à la glu consiste à capturer des oiseaux à l'aide de tiges en bois enduites de glu et posées sur des arbres ou des buissons. Une directive européenne de 2009 interdit les "méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective" d'oiseaux, notamment la chasse à la glu, mais elles prévoit des dérogations quand "il n'existe pas d'autre méthode satisfaisante".