La Commission européenne veut lutter contre les passeports et les visas "dorés"

Corruption, blanchiment d’argent, problèmes sécuritaires : un rapport de la Commission européenne pointe les nombreuses dérives des dispositifs de passeports et de visas "dorés" . Des mesures devraient bientôt être présentées pour apporter plus de transparence.

Le dispositif de "passeport doré" permet à des non-européens d’obtenir la nationalité d’un des Etats membres de l’UE, en échange d'importants investissements financiers sur son sol. Seuls trois états (Bulgarie, Chypre et Malte) offrent cette possibilité. Et d’après le rapport de la Commission européenne, ils accorderaient ces précieux sésames sans se soucier du profil des demandeurs, ni de la manière sont récoltés les fonds financiers à investir.

Le rapport met en exergue le manque de visibilité et de coopération. " Nous voulons plus de transparence sur la manière dont la nationalité est accordée et davantage de coopération entre les États membres " résume Věra Jourová, la Commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, dans un communiqué.

Ce flou permettrait de masquer des pratiques illégales entre les candidats aux passeports et les états (corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale, etc.). Le fait de délivrer des documents officiels si facilement engendre également un risque sécuritaire, en raison du manque d'informations sur les postulants et de leur libre-circulation au sein de l'espace Schengen.