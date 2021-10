L’Union européenne prolonge ses sanctions contre le développement et l'utilisation d’armes chimiques

Le Conseil de l’UE a prolongé lundi d’un an, jusque mi-octobre 2022, le régime de sanctions européennes pour les personnes et entités responsables de la mise au point et de l’emploi d’armes chimiques, ainsi que celles apportant un soutien financier, technique ou matériel. C’est sous ce régime que sont visés plusieurs Russes accusés d’être impliqués dans l’empoisonnement au Novitchok de Sergeï Skripal et de sa fille Yulia à Salisbury en Angleterre, en mars 2018.

Des responsables russes qui ont selon toute vraisemblance rendu possible l’empoisonnement de l’opposant Alexei Navalny avec le même agent innervant soviétique font aussi partie de la liste des sanctionnés sous le régime "armes chimiques". Le même régime de mesures restrictives vise finalement la mise au point et l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien. Des responsables du Scientific Studies and Research Centre (SSRC) syrien, et l’agence elle-même, sont repris parmi les sanctionnés depuis près de trois ans.

►►► À lire aussi : Le "Novitchok", arme chimique russe dangereuse et mal connue

Les mesures consistent en une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE et un gel des avoirs pour les personnes, et en un gel des avoirs pour les entités. Il est aussi interdit aux personnes et aux entités de l’UE de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.