L’Allemagne réhabilite les homosexuels exclus de l’armée par le passé en raison de leur orientation

Des carrières ont été brisées en raison de l’orientation sexuelle

Concrètement, le projet élaboré par le ministère de la Justice prévoit d’annuler les condamnations de soldats, radiés ou dégradés par des tribunaux militaires en raison de leur orientation sexuelle. Jusqu’en 1969, si on découvrait que vous étiez homosexuel au sein de la Bundeswehr, vous étiez tout simplement révoqués. Plus tard, on a estimé que cela provoquait de l’insécurité. Les soldats gays n’étaient plus pénalement condamnables, mais étaient recalés aux examens d’officier. Il a fallu attendre l’an 2000 pour que l’armée allemande lève les limitations de carrière aux homosexuels, et s’ouvre dans le même temps aux femmes.

Les soldats vont recevoir un dédommagement de 3000 euros, un signe "visant à restaurer la dignité de tous ces hommes qui ne voulaient rien d’autre que de servir leur pays", selon Annegret Kramp-Karrenbauer. Cette même somme sera aussi versée aux soldats homosexuels dont la carrière a été entravée à cause de l’orientation sexuelle.