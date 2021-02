Italie : tractations politiques pour former un gouvernement, Mario Draghi à la manœuvre

Ce jeudi, l’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi a entamé les consultations en vue de former un gouvernement, le mouvement 5 étoiles s’étant montré plus enclin à discuter, analyse, l’agence de presse Reuters.

Toutefois, les chances de pouvoir former un nouveau gouvernement sont assez minces. Le parti anti-immigration de Matteo Salvini a déjà fait savoir qu’il ne soutiendrait pas un gouvernement soutenu par le mouvement 5 étoiles. Ambiance.

Le 26 janvier dernier, le gouvernement de Giuseppe Conte avait démissionné. Après plusieurs jours de crise politique, Mario Draghi avait été appelé à la rescousse. C’est l’une des personnalités politiques les plus respectées du pays. A son départ, l’ancien chef de gouvernement, Giuseppe Conte a souhaité bonne chance à Mario Draghi, invitant à former un gouvernement de personnalités politiques et non de technocrates, explique Reuters. Un signe envoyé à ses alliés du M5S, invitant à envisager un gouvernement avec Mario Draghi, souligne l’agence de presse.

Le mouvement 5 étoiles, un rôle pivot ?

Le mouvement 5 étoiles a un poids certain dans la coalition sortante et pourrait donc jouer un rôle important dans les prochains jours. Luigi Di Maio, fer de lance de ce mouvement et actuellement ministre des Affaires étrangères, a déclaré : "à mon sens, le M5S se doit de rencontrer Mario Draghi, de l’écouter et de prendre une décision ensuite".

Le parti démocrate (PD) a déjà annoncé son soutien à l’ancien président de la Banque centrale européenne.

Un schisme à droite ?

De l’autre côté de l’échiquier politique italien, la coalition de droite. L’ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, chef du parti conservateur Forza Italia s’est déclaré prêt à rejoindre une coalition avec Mario Draghi, ce qui pourrait créer un schisme dans la coalition de droite du pays, souligne Reuters.