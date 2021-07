Italie : à Bergame, ville meurtrie par le Covid-19, 500 familles demandent 100 millions d’euros de dommages et intérêts

Cette tragédie était annoncée selon Consuelo Locati, une avocate de Bergame qui a perdu son père. Son cercueil fut l’un de ceux emmenés par les camions militaires. "Toutes ces personnes ont eu une mort violente, presque inattendue. Ce sont des personnes qu’on a laissé mourir à la maison sans assistance. Les hôpitaux étaient submergés avec des médecins sans protection contre le virus, et surtout des médecins contraints de choisir entre qui il fallait sauver et qui on allait laisser mourir."

Un an et demi plus tard, Consuelo Locati et 500 autres familles assignent le gouvernement italien et la région Lombardie en justice. Les familles se sont rassemblées depuis avril 2020 dans un comité appelé "Noi Denunceremo" ("Nous dénoncerons"). La plainte, que les requérants ont déposée devant un tribunal de Rome, est dirigée contre le président du Conseil Giuseppe Conte, le ministre de la Santé Roberto Speranza et le gouverneur de la Lombardie Attilio Fontana.

Selon le comité "Noi Denunceremo", lorsque l’épidémie a éclaté en Lombardie, les autorités locales et le gouvernement central n’ont pas pris de mesures rapides qui auraient pu éviter la nécessité d’un confinement national et les dommages économiques qu’il a entraînés. Consuelo Locati dénonce le fait le plan sanitaire national – datant de 2006 - n’a pas n’a pas été mis à jour et que ces autorités italiennes n’ont pas respecté pas les normes de conduite de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Parlement européen. "Le fondement de notre action de base pour ce qui concerne le gouvernement sur l’absence d’un plan pandémique national adéquat et en ce qui concerne la région Lombardie, c’est la violation claire du plan régional prévu en la matière", explique l’avocate.

Dans un reportage exclusif au cœur de Bergame réalisé en mars 2020, nous montrions le drame de cette ville martyre qui ne comptait plus ses morts. Au cimetière monumental de Bergame, les corbillards faisaient la file devant les grilles. À la fin du mois de mars, les employés du cimetière enterraient un cercueil toutes les 30 minutes. Les pompes funèbres s’occupaient des formalités, les familles étant tenues à l’écart. "Ils ne peuvent pas être présents, le règlement de la région de Lombardie interdit la présence des parents aux funérailles, racontait Gianluca Parente, employé de pompes funèbres à Bergame. "Nous faisons un seul transport, du lieu de la mort jusqu’au cimetière et basta !" Les défunts n’ont donc pas droit à une messe de funérailles, si ce n’est des obsèques en catimini et sans prêtre.

Une mortalité sous-évaluée

En avril 2020, dans cette province italienne de Bergame, le quotidien l’Eco di Bergamo avait mené une enquête afin de recouper les chiffres des décès liés au Covid-19, à partir des données fournies par les municipalités locales. Le résultat était inquiétant : le bilan s’élevait alors à 4500 morts, au moins le double des décès vérifiés.

Selon le journal, ce que les chiffres officiels ne disaient pas, c’est qu' "En mars 2020, plus de 5400 personnes sont mortes dans la province de Bergame, dont 4500 à cause de coronavirus. C’est six fois plus que l’année précédente." Or selon le journal, beaucoup étaient des personnes âgées, qui sont mortes à domicile et dans des maisons de retraite. "Sur leur certificat de décès, on peut lire : pneumonie interstitielle".

L’Eco di Bergamo avait collaboré avec une agence de recherche et d’analyse des données, InTwig. Ils avaient enquêté auprès des 243 municipalités de la province de Bergame. Parmi elles, 91 administrations avaient répondu à l’appel. "Nous avons comparé le nombre de décès des trois premiers mois de cette année avec la moyenne des trois dernières années, afin de vérifier l’augmentation de la mortalité sur le territoire de Bergame" expliquait Aldo Cristadoro, fondateur d’InTwig et professeur de méthodes numériques pour la recherche sociale à l’université de Bergame. "Notre évaluation […] nous apprend qu’au cours du mois de mars, plus de 5400 personnes sont mortes, dont environ 4500 sont imputables à des coronavirus".

Le maire de Bergame, Giorgio Gori, espérait alors que cette enquête fera réagir les autorités italiennes. "J’espère qu’ils utiliseront ces chiffres pour déterminer l’ampleur exacte de l’infection ainsi que les politiques qu’ils vont mettre en place en conséquence."

Ces drames familiaux ont laissé des traces douloureuses qui expliquent le fait que les familles portent plainte. Le procès pourrait durer des années, une action au pénal est aussi en cours, avec le motif que l’État italien n’a pas protégé la vie de ses citoyens alors que c’est inscrit dans sa Constitution.