Islande, quand les entrailles de la terre se réveillent

"Cela suggère la fin d’une période calme. Et nous entrons dans une période qui pourrait durer des siècles avec des éruptions à des intervalles de 10 ou 100 ans", selon Magnús Tumi Gudmundsson.

D’après l’institut météorologique islandais, le système volcanique de Krysuvik est resté inactif pendant 900 ans. Ce dernier épisode s’était espacé de façon intermittente sur une durée de 30 ans autour des années 1210 à 1240.

►►► Lire aussi : Entre Islande et Mordor, il vole au plus près d’un volcan avec son drone

Située sur une dorsale entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, l’Islande est la plus active et la plus grande région volcanique d’Europe, avec 32 volcans considérés comme actifs.