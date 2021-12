Intempéries : l'armée espagnole vient au secours des populations inondées dans le nord du pays

Les forces armées espagnoles ont été mobilisées pour venir en aide aux victimes des inondations dans le nord de l'Espagne. Il a en effet été demandé à l'armée d'envoyer une unité dans les zones inondées le long de l'Ebre dans la région d'Aragon, signalent les autorités.

Dans la région voisine de Navarre, de graves inondations ont également eu lieu à la suite de fortes pluies et de la fonte des neiges et de la glace. Des maisons et des voitures se sont retrouvées sous eaux. Une personne est morte lorsqu'un glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'un toit. Le gouvernement régional a déclaré l'état d'urgence.

Dans les régions voisines de la France, la situation est tout aussi mauvaise. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Au moins 250 pompiers et trois hélicoptères ont été déployés.