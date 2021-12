Inondations en France : premières opérations de nettoyage dans le Sud-Ouest, décrue en cours

Les premières opérations de nettoyage ont débuté samedi après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes touchées vendredi par de fortes inondations et dont les cours d'eau, gonflés par les pluies, ont amorcé leur décrue.

Dans ces deux départements, les gaves - ces torrents des Pyrénées - et les rivières comme la Nive à Bayonne, sont sortis de leur lit, entraînant leur placement vendredi soir en vigilance rouge. Ils sont repassés à l'orange samedi matin.

On a passé le pire des crues

Dans les Pyrénées-Atlantiques, "on a une accalmie météorologique certaine", a indiqué à l'AFP Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture.

"On a passé le pire des crues. La Nive à Bayonne a perdu 1 mètre, c'est important", dit-il.

"Nous n'avons pas eu d'interventions des services cette nuit, ni des pompiers, ni de la gendarmerie", a-t-il ajouté, avant d'appeler à poursuivre néanmoins la vigilance.

Premières opérations de nettoyage

Le déploiement des terrasses et la circulation étaient toujours interdits samedi sur les bords de la Nive, qui s'élevait à 4,50 mètres à 17H00.

Les premières opérations de nettoyage ont débuté le long de la rivière : des commerçants repoussaient l'eau des trottoirs à l'aide de raclettes ou de nettoyeurs haute pression.

Un camion de chantier de la municipalité chargeait aussi de la boue pour la rejeter dans la rivière, dont le courant trouble était toujours fort et agité, a constaté une correspondante de l'AFP.

Dans les Landes, le phénomène mêlant pluies abondantes et fonte du manteau neigeux en altitude a entraîné des inondations et des sinistres sur les communes de Peyrehorade, Oeyregave, Hastingues, Orthevielle et Sorde-l'Abbaye, selon la préfecture.

Aucune victime

Les inondations n'ont fait aucune victime, s'est réjoui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a "remercié les services de secours et les agents de services publics qui ont évité les morts", lors d'une visite dans les deux départements touchés.