Indépendantisme catalan : comment la famille d'un petit garçon qui voulait des cours en espagnol a mis le feu aux poudres

C’est une affaire qui a pris une ampleur régionale puis, rapidement, nationale. Pourtant, tout débute dans la classe d’une petite école de Canet De Mar, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone, en Catalogne. Les parents d’un élève de 5 ans de l’école Turò del Drac ont saisi la justice. En cause : l’impossibilité pour le petit garçon de suivre les cours en espagnol, seul le catalan, langue régionale, était utilisé en cours.

La famille a obtenu gain de cause le 10 décembre. Dès lors, le tribunal supérieur de justice catalan impose que 25% des cours qui sont donnés au petit garçon doivent l’être en castillan, le dialecte espagnol le plus parlé en Espagne et la langue officielle du pays. L’arrêt ordonne à Josep Gonzàlez-Cambray, le conseiller à l’Education du gouvernement de la communauté autonome de Catalogne, de prendre les mesures nécessaires pour que ce quota soit respecté, rapporte le quotidien El Pais.

Toujours selon le quotidien, le cas de l’école de Canet De Mar n’est pas isolé. Depuis 2005, 80 requêtes ont été introduites en justice en ce sens. Si bien que le gouvernement autonome est tenu d’appliquer cette norme d’un cours sur quatre à 35 autres classes.

La décision provoque l’indignation chez les indépendantistes catalans qui ont érigé "l’immersion linguistique" en marque de fabrique de l’autonomie de la région, arguant que le concept est un outil d’intégration sociale et culturelle. Les responsables politiques n’ont donc pas tardé à réagir.

Une polémique à tous les étages

La vive contestation face aux inquiétudes que suscite la perspective d’un espagnol plus présent dans les écoles a tout d’abord commencé sur les réseaux sociaux, sous une forme violente. La famille du petit garçon est la cible d’insultes, harcèlement et menaces. C’est le cas notamment de Jaume Fàbrega, un journaliste, écrivain et professeur d’université très engagé dans la cause indépendantiste qui a appelé à "caillasser" le domicile de la famille, avant de revenir sur ses propos et de présenter ses excuses.

La rue fait aussi écho à ses tensions, rapporte le magazine français equinox. Ce samedi 18 décembre, plusieurs milliers de personnes ont défilé lors d’une grande manifestation qui était organisée pour défendre le catalan à l’école. Une mobilisation à l’appel de la plateforme Som Escola, qui réunit 50 entités. En tête de cortège, des élus indépendantistes, comme le président de la communauté autonome Pere Aragonès.

Et justement, "l’affaire Canet" déchaîne les passions dans les sphères politiques aussi. Au niveau national, écrit El Pais, les trois groupes indépendantistes, rejoints par le parti En Comú Podem, ont rejeté en milieu de semaine une proposition du Parti Populaire (PP) selon laquelle ce quota de 25% de castillan devrait être appliqué dès l’année prochaine. Depuis les bancs de l’opposition, la droite compare les indépendantistes à l’Allemagne nazie ou au terrorisme basque, comme le rappelle libération, brandissant les pressions que subit la famille de Canet de Mar.

Le quotidien français souligne aussi la position délicate dans laquelle se trouve le chef du gouvernement socialiste Pedro Sànchez qui appelle timidement au calme alors que sa stabilité politique repose sur un accord avec les indépendantistes.