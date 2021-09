Indépendance de l’Ecosse : la cheffe du gouvernement Nicola Sturgeon veut privilégier la "coopération" avec Londres

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a demandé lundi au gouvernement britannique de faire preuve de "coopération" en autorisant la tenue d’un nouveau référendum sur l’indépendance de sa nation, ce à quoi s’oppose fermement Boris Johnson.

Dans un discours de clôture de la conférence annuelle de sa formation, le Parti national écossais, Nicola Sturgeon a affirmé que son "approche en termes de gouvernement et de politique sera, dans la mesure du possible, la coopération et non la confrontation".

"C’est donc dans cet esprit de coopération que j’espère que les gouvernements écossais et britannique pourront parvenir à un accord – comme nous l’avons fait en 2014 – pour permettre aux souhaits démocratiques du peuple écossais d’être entendus et respectés", a-t-elle déclaré, faisant référence à une précédente consultation qui avait été marquée par la victoire à 55% du camp favorable au maintien dans le Royaume-Uni.

Un référendum d’ici à 2023 ?

Nicola Sturgeon souhaite organiser ce nouveau référendum d’ici la fin de 2023, se fixant d’abord comme objectif de surmonter la crise liée à la pandémie. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ce référendum, juge qu’une telle consultation ne peut se produire "qu’une fois par génération" et qu’elle serait source de division.

Pour Mme Sturgeon, le Brexit a changé la donne, les Ecossais s’y étant opposés à 62% des voix. Lundi, elle a dénoncé l’impact de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, avec notamment une "augmentation des coûts pour les fabricants" ou "la combinaison de la pandémie et d’une politique d’immigration profondément hostile". Elle souhaite que l’Ecosse puisse rejoindre l’UE en tant qu’Etat indépendant.