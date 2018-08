"Ils enlèvent les tentes avec un couteau": à Grande-Synthe, les réfugiés racontent les violences policières

Entre 500 et 600 personnes s'entassent toujours dans un camp en plein air à Grande-Synthe , près de Dunkerque, en France. Malgré un incendie meurtrier , et de nombreuses évacuations, les réfugiés continuent de transiter par cette ville, étape stratégique sur leur chemin vers l'Angleterre.

Dans la partie des familles, enfants et adultes patientent dans la boue, dans l'espoir de rejoindre Londres. Ils vivent aux côtés des sacs poubelles entassés. Au-delà des conditions de vie déplorables, tous racontent les relations difficiles avec la police.

On considère la France comme le pays des droits de l’Homme, mais ce n’est pas vrai.

Zana a fui Kikouk pour échapper aux attentats et à la violence. Le jeune kurde raconte : "Quand la police vient, je dois tout ranger, et je dois m'enfuir. Dès qu'ils partent, je reviens et je remets tout en place. Je n’ai jamais imaginé que le bout de mon voyage serait comme ça. Je pensais qu’il y aurait plus d’humanité... mais ce n’est pas comme ça."

Un de ses voisins abonde : "Ici on considère que c’est le pays des droits de l’Homme mais ce n’est pas vrai." Selon cet homme, les descentes des forces de l'ordre françaises sont régulières, et violentes : "Ils viennent deux fois par semaine. Ils tirent les tentes, ils nous mettent dehors." Pire: "Ils enlèvent les tentes avec un couteau, ils ont fait ça alors qu'un enfant dormait à l'intérieur".

Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la police...

Hanisik, 12 ans, est arrivée à Grande-Synthe depuis la Belgique. Elle habite le camp depuis trois semaines, en compagnie de ses parents et de son frère. Les agents les "prennent pour [les] emmener à Paris, Lille ou Calais." "Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la police..." déroule-t-elle, résignée.

La mairie continue de se battre pour mettre en place des abris en dur, conformes aux normes internationales humanitaires. Les bénévoles se relaient, mais avec leurs moyens, sans aide du gouvernement. "Oui c’est très dur" résume Zana, le jeune kurde. Et de conclure : "Certaines personnes ne sont pas assez fortes, ou elles laissent tomber, ou elles sont tristes. Elles font semblant de sourire mais en fait elles ne pensent qu’à une chose : au moment où elles seront dans un endroit où elles peuvent dormir comme des êtres humains."