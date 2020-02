Il y a 75 ans, réunion au sommet : la Conférence de Yalta

Yalta, petite station balnéaire de Crimée, sur les bords de la Mer Noire. C’est dans l’édifiant palais de Livadia que les tsars russes avaient l’habitude de passer leurs étés. Mais ce 4 février 1945, c’est là que se donnent rendez-vous Staline, Churchill et Roosevelt. L'objectif est d’établir une stratégie concernant la Seconde guerre mondiale qui est sur le point de s’achever.

Cela fait six ans que l’Europe est ravagée par l’un des conflits les plus meurtriers qu’elle ait connu sur son sol. Les alliés sont confiants. Même si L’Allemagne, affaiblie, oppose une résistance désespérée, l’issue du conflit ne fait plus de doute. La reddition du régime d’Hitler est proche. Il est temps pour les trois grandes puissances alliées d’établir une stratégie commune concernant la fin du conflit, en tentant de préserver la paix pour les prochaines décennies. Et c’est à Yalta que " the big three ", comme on les appelle, se réuniront.

Franklin D. Roosevelt, l’initiateur de la réunion, arrive, cigarette à la main. Les traits tirés et le visage hagard, le président des Etats-Unis est malade. Winston Churchill le suit, peu de temps après. Le premier ministre britannique est affaibli politiquement : il vient de perdre les élections législatives. Enfin, Joseph Staline, triomphant, se présente à l’entrée du palais. Le petit père des peuples rayonne de fierté. Ce n’est pas un hasard si cette réunion se déroule à Yalta : en effet, Staline, outre sa phobie de l’avion, a exigé qu’elle ait lieu en territoire soviétique. De cette façon, il souligne la puissance de l’URSS dont l’Armée rouge met en péril les forces allemandes à l’est depuis six mois. Les troupes de Staline progressent, sont dorénavant à 80 kilomètres de Berlin tandis que les armées anglaises et américaines sont bloquées par le Rhin et stagnent dans les Ardennes.

Sur les ruines d’une Europe encore fumantes, l’ennemi commun, le nazisme, est sur le point d’être neutralisé. La réunion à Yalta comprend trois objectifs :