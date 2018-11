Gilets jaunes: Christophe Castaner appelle à la responsabilité

Simple mouvement d'humeur ou révolte populaire qui pourrait s'étendre ? Samedi, plus de 280.000 Français ont participé à l'action des "Gilets jaunes". La mobilisation se poursuit aujourd'hui, mais elle ne devrait pas égaler celle d'hier.

Interrogé ce dimanche matin sur Europe1 et sur RTL, le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner relativisait l’ampleur du mouvement. "280000 personnes étaient dans la rue, mais plus de 65 millions de personnes ne se sont pas mobilisées."

"On frôle l'irresponsabilité"

Christophe Castaner déplore la violence de certains manifestants. "Il y a eu des actes de grande violence hier. On a tenté d’accéder à des préfectures en cassant des portes. On frôle l’irresponsabilité. Nous sommes confrontés à une désorganisation totale et j’en appelle à la responsabilité."

Hier, plusieurs milliers de policiers et gendarmes ont été sollicités. Le Ministre de l’Intérieur ne donne pas de précisions sur le dispositif en place ce dimanche, mais les autorités restent vigilantes. "J’invite chacun à se rendre compte que quand nous devons mobiliser plus de 15.000 policiers et gendarmes, ce sont des gens qui à un moment donné sont épuisés. Si nous avons des incidents forts dans nos quartiers ces prochains jours, nous serons en difficulté."

On maintient le cap

Comme l’a indiqué le ministre de la Transition écologique François de Rugy au quotidien Le Parisien, le gouvernement français compte bien poursuivre "la trajectoire prévue" en matière de fiscalité écologique. Christophe Castaner abonde dans ce sens et en profite pour battre en brèche l’idée que le pouvoir d’achat des Français est entamé. "En 1973, avec une heure de smic, vous pouviez acheter 3 litres d’essence. En 2018, c’est 6,7 litres. En 1973, vous pouviez faire 30km avec une heure de smic, aujourd’hui, 134."

Selon un sondage publié par le Journal du Dimanche, 62% des Français souhaitent toutefois "donner la priorité au pouvoir d'achat quitte à aller moins rapidement sur la transition énergétique" dans les prochaines années.